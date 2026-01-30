viernes, enero 30, 2026
Autoridades Estatales y Municipales se Comprometen a Enfrentar de Manera Estructural Crisis de Residuos Sólidos

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero de 2026.- En un hecho sin precedentes para la región, autoridades estatales y municipales firmaron la Carta de Intención para la creación del primer Relleno Sanitario Intermunicipal del Soconusco, una acción que busca enfrentar de manera estructural la crisis de residuos sólidos y la contaminación ambiental.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó en el encuentro acompañado de diversos secretarios de su administración, donde se formalizó el compromiso de ocho de los once municipios de la región para avanzar hacia un modelo de manejo de basura más técnico y sustentable.
Durante la reunión, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) Malena Torres Abarca, informó que este proyecto forma parte de un plan piloto impulsado por el Gobierno del Estado, cuyo objetivo es sustituir los basureros a cielo abierto por infraestructura adecuada que proteja la salud pública y los ecosistemas.
Autoridades ambientales expusieron que Chiapas enfrenta un rezago histórico en esta materia, ya que de los 123 municipios, únicamente Tuxtla Gutiérrez cuenta con un sitio autorizado, el cual además se encuentra cerca de agotar su vida útil. En este contexto, el relleno intermunicipal permitirá optimizar recursos, reducir impactos ambientales y atender una problemática que se ha agravado en los últimos años.
La urgencia del proyecto quedó evidenciada tras los recientes incendios registrados en tiraderos municipales, los cuales obligaron a la intervención de instancias estatales y encendieron alertas por los riesgos sanitarios y ambientales.
“La tierra nos provee alimentos y aire, no podemos seguir contaminándola de esta manera”, señalaron funcionarios de la SEMAHN.
Se informó además que esquemas similares ya se desarrollan en las regiones de Palenque y Comitán, con la intención de replicar el modelo de cooperación intermunicipal en otras zonas del estado.
Aunque la dependencia estatal destacó que actualmente se prioriza el acompañamiento técnico y el diálogo, también advirtió que habrá sanciones para los Ayuntamientos que omitan su responsabilidad.
En caso de incumplimiento, la Procuraduría Ambiental del Estado podrá iniciar procedimientos legales. Asimismo, se prevén reuniones con el Congreso Local para impulsar reformas que obliguen a los municipios a atender de manera prioritaria la gestión de residuos.
Con esta firma, el Soconusco se coloca como referente estatal en la búsqueda de soluciones conjuntas frente a un problema ambiental que ya no admite postergaciones. EL ORBE/Nelson Bautista

