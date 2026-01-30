Pequeños Comerciantes Piden Espacios Accesibles en la EFT 2026

*Para Impulsar el Comercio Local

Tapachula, Chiapas 29 de Enero del 2026.- Pequeños comerciantes locales, particularmente personas con discapacidad, solicitaron ser incluidos en los espacios de comercialización de la Feria de Tapachula, al considerar que estos eventos representan una oportunidad económica que actualmente les es inaccesible por los altos costos de renta y la falta de políticas de inclusión.

Brenda Giselle Mérida Ramírez, comerciante con discapacidad, señaló que, aunque en el centro de la ciudad logra vender sus productos, en eventos masivos como la Feria Mesoamericana no son tomados en cuenta. “Para poder vender ahí tenemos que pagar el espacio completo, no hay descuentos ni apoyos, y muchas veces no contamos con ese capital”, expresó.

Indicó que esta situación también se refleja en el acceso a conciertos y presentaciones artísticas, donde no existen tarifas preferenciales para personas con discapacidad. “Se habla mucho de empatía, pero en estos espacios no se refleja”, lamentó.

La comerciante destacó que existe interés por parte de personas con discapacidad en participar activamente en estos eventos, ya sea vendiendo productos o desempeñando algún trabajo. Sin embargo, la falta de oportunidades y de cuotas accesibles limita su participación. “No pedimos que sea gratis, sino que se nos dé la oportunidad de pagar una cuota baja”, explicó.

Brenda Mérida subrayó que muchas personas con discapacidad buscan salir adelante mediante el trabajo y no a través de la caridad. “Nada nos detiene; queremos trabajar y demostrar que podemos hacerlo”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a los organizadores y promotores de la Feria de Tapachula para generar esquemas incluyentes que permitan la participación de pequeños comerciantes locales, especialmente de personas con discapacidad, a fin de fortalecer la economía local y fomentar una verdadera inclusión social en los eventos masivos de la ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.