AMEXME Tapachula Renueva Dirigencia para el Periodo 2026–2029

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero de 2026.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Tapachula, anunció la renovación de su dirigencia tras concluir el periodo estatutario 2022–2025, encabezado por Patricia Cárdenas Ruiz, quien destacó avances significativos en el fortalecimiento del empresariado femenino en la región fronteriza.

En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, realizado en el marco de un desayuno de agradecimiento, Cárdenas Ruiz informó que la asamblea de asociadas designó a la Lic. Lourdes Santos Zozaya como nueva presidenta para el trienio 2026-2029, dando continuidad a un proyecto que ha mostrado crecimiento y cohesión.

Durante su mensaje, la Presidenta saliente subrayó que deja una organización fortalecida, con un incremento del 32% en el padrón de socias, integrando tanto a nuevas emprendedoras como a empresarias con amplia trayectoria.

Entre los principales logros de su administración destacó la realización del Primer Encuentro Empresarial de Mujeres México–Guatemala, iniciativa que posicionó a Tapachula como un punto estratégico para la vinculación comercial con Centroamérica.

Respecto al entorno económico actual, Cárdenas Ruiz reconoció que factores como la movilidad migratoria y la reducción del turismo guatemalteco han impactado al sector empresarial local.

No obstante, señaló que AMEXME ha impulsado acciones de acercamiento y colaboración binacional para mantener activos los lazos comerciales.

“La disminución del flujo de visitantes nos afecta, por ello apostamos por la unidad y el diálogo directo con nuestros vecinos de Guatemala, reafirmando que Tapachula es un espacio abierto y aliado para el intercambio económico”, puntualizó.

El relevo de la dirigencia se realizará conforme a los estatutos nacionales de la Asociación, que establecen la no reelección inmediata. En ese sentido, Patricia Cárdenas expresó su respaldo total a la nueva mesa directiva, destacando que la próxima administración llega con una visión renovada y el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector empresarial y los tres niveles de Gobierno.

Para concluir, y retomando el lema que distingue a la organización, “Solas invisibles, unidas invencibles”, la Presidenta saliente agradeció el acompañamiento de la prensa durante su gestión, y reiteró su disposición de seguir participando activamente como asociada en favor del desarrollo económico de la región. EL ORBE/Nelson Bautista