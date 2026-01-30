viernes, enero 30, 2026
Transportistas Reportan Mejora de la Seguridad en Carreteras Federales

*Robos han Disminuido de Manera Gradual.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero del 2026.- “La seguridad en las carreteras de Chiapas ha registrado avances importantes tanto en el ámbito federal como estatal, aunque a nivel nacional aún persisten zonas de alto riesgo para el autotransporte”, afirmó Carlos Enrique Ledesma Ramos, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).
El representante del sector señaló que, en el caso de Chiapas, los incidentes en carreteras han disminuido de manera gradual, lo que atribuyó a las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado y a la coordinación con autoridades federales. “Para nosotros ha mejorado la seguridad; hay menos incidentes y mayor presencia de corporaciones en carretera”, expresó.

Ledesma Ramos reconoció que a nivel nacional también se han observado avances bajo la actual administración federal; sin embargo, advirtió que continúan existiendo focos rojos en estados como Veracruz, Puebla y Jalisco, donde los robos al autotransporte siguen presentándose de manera recurrente. A su consideración, el sector ha logrado avanzar cerca de un 50 por ciento en comparación con años anteriores.
El principal problema que enfrenta el gremio sigue siendo el robo al autotransporte, delito que genera pérdidas millonarias. “Antes sólo se llevaban la carga; hoy se roban la unidad completa y en algunos casos hasta desaparecen los operadores”, lamentó.
Entre las mercancías más atractivas para la delincuencia organizada se encuentran los abarrotes, el azúcar y productos agrícolas como el café, debido a su fácil comercialización. No obstante, destacó que en la región cafetalera de Chiapas este tipo de robos ha disminuido gracias al reforzamiento de la vigilancia en carreteras.
El Delegado de AMOTAC subrayó la importancia de la presencia conjunta de la Guardia Nacional, policías estatales, Marina y Ejército Mexicano, lo que ha generado mayor confianza entre los transportistas.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre Gobierno y sector transportista, señalando que los operadores también deben fungir como “ojos de las autoridades” mediante la denuncia oportuna, para seguir avanzando en la construcción de carreteras más seguras en el país. EL ORBE/ Mesa de Redacción

