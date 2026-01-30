«México Tiene una Líder Maravillosa e Inteligente ¡Deberían Estar muy Contentos por Ello!»: Reconoce Presidente Donald Trump a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Luego de sostener una productiva conversación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció que México tiene una líder maravillosa e inteligente. Puntualizó que volverán a establecer un diálogo y los equipos de ambos países seguirán trabajando.

«Tuve una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!», escribió el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Truth Social.