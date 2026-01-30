viernes, enero 30, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaInternacional"México Tiene una Líder Maravillosa e Inteligente ¡Deberían Estar muy Contentos por...
Internacional

«México Tiene una Líder Maravillosa e Inteligente ¡Deberían Estar muy Contentos por Ello!»: Reconoce Presidente Donald Trump a la Presidenta Claudia Sheinbaum

0
19

Luego de sostener una productiva conversación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció que México tiene una líder maravillosa e inteligente. Puntualizó que volverán a establecer un diálogo y los equipos de ambos países seguirán trabajando.
«Tuve una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!», escribió el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Truth Social.Boletín Oficial

"México Tiene una Líder Maravillosa e Inteligente ¡Deberían Estar muy Contentos por Ello!": Reconoce Presidente Donald Trump a la Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo anterior
Transportistas Reportan Mejora de la Seguridad en Carreteras Federales
Artículo siguiente
Fiscal General Jorge Llaven Sostiene Reunión con Integrantes del Sector Empresarial en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado informa que en las próximas horas se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con los hechos...
Leer más

Conferencia de prensa matutina desde Tijuana, Baja California. Viernes 30 de enero 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebran a Periodistas con Desayuno

Al Instante staff - 0
En el marco del Día del Periodista en México, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (AMEXME), organizó un desayuno conmemorativo para festejar y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV