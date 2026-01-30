Fiscal General Jorge Llaven Sostiene Reunión con Integrantes del Sector Empresarial en Tapachula

Coincidieron en la Importancia de Fortalecer la Comunicación Entre Autoridades, Iniciativa Privada y Medios de Comunicación

——-

El Fiscal Afirmó que se ha Reforzado la Presencia Policiaca en Puntos Considerados Como Focos Rojos

*EN EL ENCUENTRO DESTACARON LOS AVANCES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ADEMÁS DE RECALCAR EN LA IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA Y DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero de 2026.- El fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo este día una reunión de trabajo con integrantes del sector empresarial de la región, en un encuentro realizado en el hotel Cabildos de la Ciudad de Tapachula.

El funcionario estatal fue recibido por el director del periódico EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, así como por el subdirector, Enrique Zamora Morlet, además de empresarios de la región, entre ellos Antonio D’Amiano Gregonis, quienes dieron la bienvenida al Fiscal y a los asistentes, resaltando la importancia de fortalecer la comunicación entre autoridades, iniciativa privada y medios de comunicación.



1 de 5

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios en materia de seguridad, donde se destacó que durante este cierre de mes, se han registrado avances y una disminución en algunos delitos de alto impacto, como resultado de las estrategias de prevención, los operativos coordinados y la mayor presencia policial en puntos considerados focos rojos en Tapachula y la región fronteriza.Entre los temas analizados se mencionaron acciones relacionadas con la reducción de robos, el reforzamiento de la vigilancia en zonas comerciales, así como la coordinación interinstitucional para atender situaciones relacionadas con extorsión, asaltos y delitos contra el patrimonio, problemáticas que han sido de constante preocupación para el sector productivo.Asimismo, se habló sobre el fortalecimiento de los canales de denuncia y la importancia de que empresarios y ciudadanía confíen en las instituciones para reportar cualquier hecho delictivo, a fin de que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y eficaz.Uno de los puntos relevantes fue la presentación del proyecto de implementación y entrega de relojes de alerta para mujeres, un mecanismo tecnológico que permitirá a las féminas emitir una señal de auxilio inmediata en caso de encontrarse en situación de riesgo, como parte de las estrategias enfocadas en la prevención de la violencia de género y la atención rápida por parte de las corporaciones de seguridad.El Fiscal General reiteró el compromiso de la Fiscalía de mantener operativos constantes, fortalecer la investigación de los delitos y continuar trabajando de manera coordinada con los distintos sectores de la sociedad, especialmente con el empresarial, para preservar la estabilidad y la seguridad en Tapachula.Finalmente, los empresarios reconocieron la importancia de este tipo de encuentros, destacando que el diálogo directo con las autoridades permite evaluar los avances, plantear inquietudes y construir soluciones conjuntas que contribuyan a un entorno más seguro para la ciudadanía y la actividad económica de la región. EL ORBE/Carlos Montes