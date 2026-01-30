Trump Impondrá Aranceles a Países que Suministren Petróleo a Cuba

Retira Certificación a Aviones Bombardier y Otras Aeronaves Canadienses

——-

Amenaza a Irán con Hacer Uso de su Flota y Exige Negociar

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

«Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza», argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Añadió que el régimen cubano «se alinea con, y les brinda apoyo, numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, incluyendo el Gobierno de la Federación Rusa (Rusia), la República Popular China (RPC), el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá».

Retira Certificación a Aviones Bombardier

y Otras Aeronaves Candienses

El presidente Donald Trump dijo el jueves que los jets de Bombardier y otras aeronaves canadienses perderán su certificación en Estados Unidos hasta que Canadá apruebe los aviones Gulfstream, de marca estadounidense.

«Por la presente, estamos descertificando sus Bombardier Global Express, y todas las aeronaves fabricadas en Canadá, hasta que Gulfstream, una gran compañía estadounidense, esté plenamente certificada, como debió ocurrir hace muchos años», anunció en su plataforma Truth Social, en su último choque con Ottawa.

Además, amenazó con un arancel del 50% a los aviones canadienses vendidos a Estados Unidos.

Amenaza a Irán con Hacer Uso de

su Flota y Exige Negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una «imponente armada» de fuerzas navales estadounidenses, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, se dirige hacia Irán, en un mensaje de fuerte presión diplomática y militar dirigido a Teherán.

En un posteo en su red social Truth, Trump sostuvo que se trata de una flota «más grande» que la enviada previamente a Venezuela y que está lista para cumplir su misión «con rapidez y violencia, si es necesario».

El mandatario instó a Irán a sentarse «rápidamente» a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo «justo y equitativo», reiterando su exigencia de que Teherán renuncie al desarrollo de armas nucleares.

«Como ya le dije a Irán una vez: hagan un acuerdo», escribió Trump, al recordar la llamada «Operación Martillo de Medianoche», lanzada en junio de 2025 contra objetivos iraníes. Advirtió que un nuevo ataque sería «mucho peor» si no hay avances diplomáticos.

Las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), firmado entre Irán y las principales potencias mundiales, que imponía límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Desde entonces, Irán incrementó progresivamente sus niveles de enriquecimiento de uranio, lo que generó reiteradas advertencias por parte de Estados Unidos y sus aliados. SUN