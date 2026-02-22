Productores de Café Expanden Negocio a Otros Estados

Acacoyagua, Chiapas; 21 de Febrero del 2026.- En este municipio de la costa chiapaneca, el café es uno de los principales motores económicos, especialmente para las comunidades de la zona alta, donde la cosecha -que se extiende por aproximadamente seis meses- genera empleo y dinamiza la actividad productiva.

Kinary Yadira Cruz Hernández, encargada de compra y venta de Café Kiro, explica que el proyecto es totalmente familiar. Junto a sus padres y tres hermanos, se encargan del acopio, tostado, molido e industrialización del grano, trabajando de la mano con 120 productores locales.

“Desde el corte, la poda, la limpia y la fertilización, el café mueve toda una cadena productiva”, destaca. La familia comercializa principalmente café arábigo y orgánico, además de maragogipe, que venden tostado en grano. Aunque el mayor volumen se distribuye dentro de Acacoyagua, también han logrado enviar producto a estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México y hasta Tijuana. Incluso, a través de familiares y visitantes, el café ha llegado a algunas ciudades de Estados Unidos.

Con cuatro a cinco años elaborando café molido, pero con una vida entera dedicada al aromático por parte del padre de familia, el emprendimiento busca ahora consolidarse formalmente con el registro de marca, paso clave para ampliar su presencia comercial.

Entre los retos recientes, mencionan las lluvias y la variación de precios, factores que impactan la producción. Sin embargo, la temporada logró mantenerse estable. Más que un negocio, el café representa sustento, identidad y cohesión social para decenas de familias que dependen de este cultivo en la región. EL ORBE/ JC