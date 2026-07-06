Chiapas Descarta Aumento de Contagios de Influenza Aviar

* Tras Detectar dos Casos en el Zoomat.

Ciudad de México, 5 de Julio.- Luego de ser detectados dos casos positivos de influenza aviar en aves del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMat) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo una investigación epidemiológica a 20 kilómetros y constató que no existe ninguna ave de traspatio o comercial con presencia de influenza aviar tipo A subtipo H7 (IAH7).

«Es importante subrayar que el hallazgo de IA H7 se mantiene focalizado exclusivamente en aves de vida libre dentro del perímetro ecológico de la reserva, sin datos de transgresión a la avicultura comercial o de subsistencia local», indicó dicha dependencia.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), explicó que el riesgo se mantiene bajo para el sector avícola de esa región del país y, con el objetivo de prevenir, el personal especializado de esta institución mantiene sobrevigilancia activa y permanente en los traspatios colindantes con el zoológico y la reserva natural El Zapotal.

«Después de la toma de muestras, en un laboratorio con nivel de bioseguridad 2 (LBS2) de Chiapas, se emitió el diagnóstico positivo a influenza aviar H7 e inmediatamente se remitieron al laboratorio de referencia nacional del Senasica para las pruebas complementarias», informó la dependencia por medio de un comunicado.

Señaló que los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades de los Animales (CPA) del Senasica se reunieron con los directivos del ZooMAT para establecer perímetros de bioseguridad y llevaron a cabo una investigación epidemiológica en el zoológico y la reserva natural, y no detectaron ninguna ave u otro tipo de animal enfermo.

La Dirección General de Salud Animal del Senasica alertó a las autoridades estatales, así como a productoras y productores aledaños al caso y desplegó brigadas oficiales de médicos veterinarios con el objeto de verificar la situación en comunidades periféricas. Por lo que se implementaron las siguientes medidas sanitarias:

Se estableció un ciclo mínimo de 14 días corridos de desinfección de áreas a través de aspersión y nebulización con productos biodegradables en los puntos de hallazgo de las aves infectadas. Además, se implementó el uso obligatorio de mascarillas N95, guantes de nitrilo, ropa exclusiva de trabajo y calzado lavable para operarios del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

También pidieron la división del personal que manipula decesos o reportes sospechosos, para restringir el contacto con los cuidadores de otros animales; mantener control estricto de los depósitos de basura biológica y de locales de alimentos con el fin de evitar que las aves silvestres libres se alimenten de estos desechos y se estableció la prohibición absoluta a las y los empleados e inspectores de mantener aves en sus domicilios particulares, para evitar la dispersión a traspatios. Sun