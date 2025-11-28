Trump Amenaza con Iniciar Operaciones “Antinarcóticos” en Territorio Venezolano

*Incrementa Presencia Militar en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una conferencia de prensa que su gobierno “muy pronto” llevará a tierra firme las operaciones militares que asegura realizar contra el narcotráfico, con Venezuela como objetivo central.

Desde su residencia en Florida, el mandatario estadunidense afirmó que las fuerzas armadas han frenado “casi 85 por ciento” del tráfico por mar y se disponen a “empezar a detenerlos por tierra”, pese a no ofrecer pruebas ni detalles sobre el alcance de estas acciones, agregó a los periodistas en la Casa Blanca.



Trump sostuvo que Washington “trabaja para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes”, a quienes acusó de enviar “veneno” a territorio estadunidense, responsable —según él— de “matar a cientos de miles de personas al año”.Sin presentar evidencia, reiteró que su país ya golpea embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y añadió que actuar en tierra “es más fácil”, por lo que los operativos comenzarían “muy pronto”.El dirigente republicano insistió en que su administración se “encargará” de la situación y aseguró haber advertido a Caracas: “dejen de enviar veneno a nuestro país”.No precisó el lugar ni la modalidad de las supuestas incursiones terrestres, que se sumarían a la presión militar desplegada en la región durante los últimos meses. Autoridades venezolanas no han respondido de inmediato a las nuevas amenazas.