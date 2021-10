Realizan Redadas Contra Indocumentados en el Primer Cuadro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre del 2021.- Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) realizaron operativos disuasivos en el centro de la ciudad y en los alrededores del Parque Bicentenario, dónde se encuentran preparados migrantes que van a salir en caravana desde Tapachula en las próximas horas.

Desde la mañana de este viernes, los uniformados pudieron en marcha las redadas en contra de los indocumentados, a quienes no atendieron durante muchos meses a su petición de hacer las cosas de manera legal en su tránsito hacia los Estados Unidos.

En el Parque Bicentenario se registró un operativo para detener a los extranjeros, pero estos salieron corriendo para todas partes y así evitar ser detenidos.

El director de Pueblos Unidos Migrantes (PUM), Irineo Mujica Arzate, alertó a los migrantes que no permanezcan en ese lugar por las acciones represivas que han implementado las autoridades mexicanas.

Ante los medios de comunicación que fueron testigos de los hechos y de observadores internacionales, un agente de Migración aceleró una camioneta oficial aún con un migrante colgado, a quien se lo llevaron detenido.

Sus connacionales intentaron detener el paso del vehículo oficial del gobierno federal, pero no lo lograron; incluso se dijo que los federales habían asegurado a defensores de derechos humanos, sin orden de aprehensión y sin que sean extranjeros.

Al cierre de la edición, los aspirantes a participar en la caravana se mantenían en alerta en el centro de la ciudad, luego de las redadas emprendidas.

Al ver el desplazamiento de los elementos, decenas de negocios de ese sector decidieron cerrar sus puertas ante el temor de que ocurrieran disturbios y, por las mismas causas, los consumidores locales y turistas, decidieron retirarse. EL ORBE / M. Blanco