Altos Costos de Combustible Afectan al Sector Pesquero

* Piden Apoyo del Gobierno.

Puerto Madero, Chiapas; 22 de Noviembre de 2021.- Los altos costos del combustible afectan cuantiosamente a los pescadores de escamas de Puerto Madero, ya que dependen mucho de este producto para internarse en alta mar e ir en busca del producto para su comercialización.

Así lo dio a conocer, Zoila Estrada, presidente de la Cooperativa de Pescadores de Escamas del Pacífico, quien mostró la documentación con la que comprueba los pagos que debe hacer por la adquisición del combustible.

Hay pescadores que se llevan de tres a cuatro bidones de diesel para tres a cuatro días, dijo, y resulta que a veces la captura no progresa y regresan a tierra firme con poco producto.

Dijo que esa situación desespera a los pescadores porque es su única fuente de ingresos, situación que empeora porque ellos no pueden ponerle otros precios en la venta de lo que capturan, por la sencilla razón de que el encarecimiento frena la compra.

Detalló que de momento son 20 las lanchas en la lista de la cooperativa, para un total de 40 pescadores. Éstos se van turnando, pero que son pocos los que le pegan a la captura, en tanto los demás sufren la desesperación al regresar con muy poco producto. «Mientras, el precio del combustible la muerte para muchos».

La informante mencionó que aparte del alto costo del combustible, los pescadores se enfrentan a otros gastos, como el de la compra de aceite, o de refacciones para los motores.

Estableció que hacen muchos gastos. Por ejemplo, tienen que pagar mensualmente por el sistema de radio, gastar en reflectores, lámparas, navegadores, además de la compra de mallas.

Dijo también que no cuentan para nada con ningún apoyo por parte del Gobierno Federal, lo que hace más difícil y desesperante su situación, pues todos tienen familiares que dependen de ellos, y por lo tanto, requieren de llevar el sustento a sus casas. EL ORBE/Nelson Bautista