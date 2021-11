Bloqueos Carreteros Afectan al Sector Económico de la Región

* Urge que Autoridades Sancionen a Responsables.

Tapachula, Chiapas; 27 de noviembre del 2021.- Los bloqueos carreteros a manos de migrantes están ocasionando severos daños a la economía de Chiapas, además de que ahuyenta a los visitantes que llegan a los municipios de la frontera sur de Chiapas por motivos comerciales, de turismo o por recreación, consideraron este sábado prestadores de servicios.

Ever Macías Rodas, administrador del Hotel GuÍzar, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el cierre de las carreteras está causando severos problemas, “porque los visitantes ya lo piensan antes de venir y por ello los comerciantes de Tapachula no están de acuerdo con ese tipo de situaciones”.

Dijo que el sentir popular es que “las autoridades tienen que poner un hasta aquí a esa cuestión, porque debe de haber un orden y la afectada es solamente la población”.

Desde su punto de vista, la presencia de miles de migrantes que deambulan por la ciudad les afecta a los sectores productivos porque, por ejemplo, la gente ya no puede salir libremente al parque, al centro y a cenar. “Todo está lleno de esos extranjeros y por eso los consumidores tienen temor”.

Consideró que es urgente que las autoridades federales intervengan para atender esa problemática, porque los bloqueos carreteros, sea por extranjeros o por nacionales, siempre será n perjuicio de la sociedad.

“Lo que debemos de hacer es conducirnos con cordura. No hay nada más que el diálogo, porque si ya se trata de bloquear carreteras, se está violentando el derecho de los demás, y yo no sé cómo debe de contestar el gobierno, si debe usar la fuerza pública o qué, pero que sea una situación rápida”. EL ORBE / JC