Federación Mantiene en el Olvido al Sector Turístico

* En la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 27 de noviembre del 2021.- En Tapachula y en el resto de los municipios de las regiones Costa, Sierra, Soconusco y Frontera Sur, no existe la adecuada promoción turística por parte de los tres niveles de gobierno y por ello, esta actividad no crece para nada y consecuentemente, los empresarios hoteleros tienen que batallar para salir adelante.

Así lo consideró, Alejandro García Ruiz, quien habló del crecimiento en ese sector puesto que, según argumentó, no hay ningún esfuerzo por parte del gobierno para atraer a los visitantes a Tapachula o tan siquiera para promoverlo.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que todas esas regiones de Chiapas cuentan con bellezas naturales que podrían interesar a los turistas y que, haciendo a un lado la situación de los migrantes que han creado en las últimas semanas algunos desórdenes, en lo general hay tranquilidad.

Agregó que algunos hoteleros han tenido que ir a Guatemala para hacer promociones en aquél lugar, aprovechando que hay un vuelo comercial que une a la capital guatemalteca con Tapachula, que tampoco ha sido promovida por el gobierno como lo están haciendo con las rutas de Tuxtla Gutiérrez, y que podría incidir favorablemente para que crezca el interés de los chapines en el Soconusco.

En cuanto a la situación de la pandemia, comentó que este problema afectó a todos en general, incluyendo a los hoteleros, ya que éstos tuvieron que hacer gastos extras, pero sin la oportunidad de subir precios de hospedaje.

Asimismo, que la vacuna contra el Covid19 ha provocado la llegada de visitantes, pero se trata de un efecto regional de personas que proceden de Malacatán, Coatepeque y otras comunidades fronterizas del lado guatemalteco, pero llegan y se regresan inmediatamente a su país. No es como en Estados Unidos, que hacen un recorrido que incluye hospedaje, alimentación y vacuna.

Indicó que para atraer verdaderamente a las familias guatemaltecas, se requiere más orden, limpieza, seguridad, tranquilidad, y que a los chapines que ingresan con sus vehículos, no los extorsionen por el solo hecho de traer otro tipo de placas diferentes a las de Chiapas.

Es necesario, además, que la sociedad en general, haga conciencia de que los turistas guatemaltecos llegan a Tapachula a dejar divisas que hacen crecer económicamente a la región. EL ORBE / Nelson Bautista