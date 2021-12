Migrantes Quebrantan la Soberanía de los Mexicanos: Concimex

* Solicitan la Intervención del Ejército.

Tapachula, Chiapas; 06 de diciembre del 2021.- Directivos de diversas organizaciones sociales, miembros de la Confederación Ciudadana de México (Concimex), informaron este lunes que han decidido conjugar esfuerzos y solicitar de manera formal la intervención del Ejército Mexicano “para frenar la impunidad de la que gozan los indocumentados en Tapachula, que violan las leyes a su antojo y pisotean la soberanía nacional”.

En rueda de prensa, Fernando Unda Castañeda, en voz de los manifestantes, dijo que “si viviera don Benito Juárez y viera todo lo que está ocurriendo con la violación flagrante de los migrantes al respeto al derecho ajeno, se volvería a morir”.

Dijo que ya es un clamor popular, al menos en Tapachula, la necesidad de agrupar a las organizaciones para hacer un frente común contra las arbitrariedades que asegura cometen extranjeros en la frontera sur de Chiapas.

“Tapachula está padeciendo de abuso, de la prepotencia y de la falta de respeto que nos tienen los indocumentados. Siempre hemos recibido al turismo con los brazos abiertos, pero no aquellos que cruzan el río ilegalmente, llegan pateando la puerta de entrada, agrede a policías y civiles, y toma a la ciudad como centro de operaciones de sus fechorías, hace lo que quiera y exige lo que su país tiene la obligación de darle, pero no lo hizo”

Dejó en claro que no se trata de xenofobia ni racismo, sino una reacción a la forma con la que los migrantes han llegado a territorio nacional para protagonizar una nueva invasión extranjera, en la que los impuestos de los mexicanos tienen que servir para mantenerlos, sobre todo los de Chiapas, el estado más pobre y marginado del país.

Se refirió, a razón de ejemplo, lo ocurrido en los últimos días en Tapachula y municipios aledaños, donde migrantes han agredidos a empleados y a civiles que quisieron evitar sus bloqueos de calles y carreteros, y que han paralizado la economía y causado pérdidas en millones de pesos con esas acciones, y aún cuando las leyes establecen penas en torno a ello, no ha sido detenido ninguno de ellos y, por lo contrario, gozan de impunidad.

“Las autoridades a han sido rebasadas. Es más, les tienen miedo a los migrantes, incluyendo la Guardia Nacional y por eso, esta misma semana solicitaremos de manera formal la intervención del Ejército, porque creemos que es la última esperanza para restablecer el orden y el respeto a la soberanía nacional”, indicó.

Dio a conocer que hay muchas denuncias que personas que rentaron sus casas a migrantes, ahora están en un gran problema porque ya no quieren pagar y les han adelantado que no se saldrán de esas viviendas, porque están protegidos por leyes internacionales y que los mexicanos están obligados a mantenerlos, “pero nosotros tuvimos la culpa, porque, como dijera el dicho, invitamos al sapo y se infló”.

De acuerdo a Unda, “los derechos de los que llegaron de manera ilegal a México, empiezan justo donde terminan los de los mexicanos. Además,, es una vergüenza que les ofrezcan empleo, proyectos productivos, atención médica , educación y vivienda, cuando eso es precisamente lo que están suplicando desde hace varias décadas al menos unos 50 millones de mexicanos que están sumidos en la pobreza, y sus ruegos no han sido escuchados”. .

Concluyó que, la solicitud de que intervenga el Ejército, es una demanda con el gran respeto que todo mexicano tiene de sus fuerzas militares. EL ORBE / JC