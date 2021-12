Urge Reubicar al Comercio Informal en el Mercado “San Juan”

*Representa un Peligro Para los Peatones.

Tapachula, Chiapas; 06 de Diciembre del 2021.- Pasar por las calles circunvecinas del mercado “San Juan”, en esta Ciudad, es un gran riesgo o un auténtico peligro tanto para los peatones como para los conductores de vehículos, ya que el espacio se ha reducido enormemente y no hay para dónde hacerse.

En entrevista para rotativo EL ORBE, el también comerciante, Juan Alfaro Moreno, dijo que la principal causa de que se haya reducido los espacios es la venta informal y la semifija, ya que esos vendedores se han apoderado prácticamente de esas arterias.

Agregó que las amas de casa, las que más visitan ese centro de abasto, son las que corren más peligro, pues su calidad de mujer no pueden sortear el paso de los vehículos, como tampoco apretujarse con las demás gente para avanzar.

Las autoridades municipales deben tomar cartas en este asunto antes de que ocurra algún incidente grave, dijo, ya que así como está ahora este mercado, no podría haber evacuación rápida y oportuna por lo congestionadas de las calles adyacentes.

Dentro del mercado hay muchos puestos cerrados, vacíos u olvidados, y las autoridades podrían meter ahí a los comerciantes informales que están afuera del centro de abasto, para ir liberando dichas calles.

Consideró que las autoridades municipales son responsables de este desaguisado, al permitir que los comerciantes informales fueran poco a poco apoderándose de las calles, a tal punto de reducir, incluso, las calles para la circulación de vehículos.

El entrevistado estableció que la responsabilidad de poner orden es del Ayuntamiento Municipal, pero si no lo hace a lo mejor es porque los mismos funcionarios son los que resultan beneficiados con la venta informal alrededor de los mercados locales.

Por último, señaló que ya estamos en época navideña y por lo tanto, las compras se aceleran y eso provoca aglomeraciones, con el consabido riesgo de que la gente pueda ser atropellada y robada en las calles invadidas por tantos comerciantes informales. EL ORBE / Nelson Bautista