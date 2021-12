Extranjeros Varados en Tapachula Alejan a Consumidores del Centro de la Ciudad

* Lamentan Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2021.- Aún cuando se calcula que se han ido de la localidad unos cien mil migrantes en los últimos tres meses, gran parte de la sociedad considera que la presencia de los indocumentados que aún están varados en la Ciudad, alejan al turismo y a los consumidores.

Fabiola Menchú, comerciante, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que muchos de esos extranjeros contaminan con basura, “el centro está hecho un asco, lo cual a nosotros nos afecta porque el turismo ya no se acerca, las ventas han bajado y la situación económica no nos ha beneficiado”

Están solicitando que las autoridades volteen a ver a comercio en general que está siendo afectado por la sola presencia de migrantes, “porque la gente les teme, tiene miedo, ya no se acerca a estos lugares, además de la contaminación que tenemos acá”, sostuvo.

De acuerdo a su versión, esas personas hacen sus necesidades fisiológicas en plena calle y provoca olores fétidos, derivado de las heces fecales que quedan desperdigadas hasta en los parques.

Lo peor de todo, dijo, “es que no vemos que las autoridades muevan un dedo para solucionar esta situación. Pedimos que los obliguen a pagar impuestos, como lo hace toda la población”.

Son demasiados los que se quedaron y muchos más los que están llegando, lamentó, y que han ido desplazando a los chiapanecos en los empleos, hasta en los informales.

Criticó que, entre esos lujos de personas, han llegado quienes consumen drogas y alcohol en las calles, que cometen delitos como robos y asaltos, se enfrentan a golpes, y que no se sabe a ciencia cierta en dónde con siguen tanto dinero para mantener esos vicios.

Fue más allá al prever que va a ver una gran complicación “porque ellos no obedecen leyes ni reglamentos, no conocen esa parte. Antes de darles la residencia los tendrían que obligar a respetar, porque ellos se creen que tienen mucha autoridad. Algunos son prepotentes, groseros, y no respetan nada. Esto es una invasión”.

La falta de consumidores en las áreas en las que están los migrantes, aseguró que se ve reflejada en la caída de las ventas hasta en un 80 por ciento, “y por eso estamos pasando por una situación desesperada porque no hay ninguna institución que se preocupe por esta situación”.

Luego se refirió a que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dejado de realizar operativos contra los indocumentados en Tapachula, “y no hacen nada, no hacen recorridos de verificación. Ellos están libres, pueden hacer lo que quieren, consumir alcohol, hacer cualquier cosa y nadie les dice nada”. EL ORBE / JC