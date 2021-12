Contabilizados 42 Casos de Ómicron en México

* Confirma la SSA.

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que se tienen confirmados 42 casos de la variante Ómicron en México, pero consideró que “tiene poco sentido” seguirlos contabilizando porque son parte de la misma pandemia de Covid-19.

Añadió que, como lo ha dicho desde Octubre, podría registrarse una cuarta hola de contagios en México y podría ser lo mismo de la variante delta que de la Ómicron.

López-Gatell, recalcó que en caso de presentarse la cuarta ola podría haber más casos, pero no un mayor número de hospitalizaciones de lo que se ha tenido en las olas previas, principalmente por el efecto de la vacunación.

López-Gatell recalcó que la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad previa sigue siendo mayormente eficaz y efectiva para impedir el contagio con la variante Ómicron.

El funcionario dijo que si bien se han encontrado casos de reinfección no parecen ser más predominantes los de la variante Ómicron. Por ello recomendó no perder de vista esta información pues “con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Ómicron”. Apro