Aumentan 40% las Ventas en el Corredor Turístico Gastronómico de Izapa

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre de 2021.- En épocas decembrinas de otros años, las ventas en los restaurantes que forman el Corredor Turístico Gastronómico Izapa reportaban buenas ganancias. Lamentablemente en este 2021, debido principalmente a la pandemia, no despuntó como se esperaba aunque hubo una mejora sustancial.

Lo anterior lo aseguró Carlos Carrasco, presidente de esa agrupación restaurantera ubicada a lo largo de la carretera que va de Tapachula a Tuxtla Chico, quien comentó que en este cierre de año las ventas mejoraron, pero no se reflejaron como anteriormente ocurría, sino sólo crecieron en un 40 por ciento.

Consideró que los consumidores todavía tienen temor de algún contagio y por eso no salen como lo hacían y se siguen cuidando o prefieren no salir de sus casas, y eso dio motivo a que las ventas en los restaurantes no llegaran al cien o en un número considerable.

Por parte de los tres niveles de Gobierno debería de haber una promoción especial a modo de atraer el turismo local e internacional, consideró, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido por cuenta y riesgo de los propios empresarios, quienes han implementado descuentos atractivos, pero se ha quedado cortos este esfuerzo y se requiere de un proyecto tenaz o incisivo.

Aunque el problema de la pandemia sigue, y ha sido lamentable para muchas familias, no sólo de la región sino de todo el mundo, consideró que el sector tiene que salir adelante buscando cómo sobreponerse a los malos momentos a través de nuevas estrategias, enfatizó.

El turismo guatemalteco es muy importante, no solo para el comercio, que es el principal objetivo de los visitantes, señaló, sino también para esa región que se encuentra en el paso del turismo centroamericano.

Aseguró que el cambio de la moneda en la frontera les favorece ampliamente a los turistas guatemaltecos que llegan a Tapachula en plan de compras, quienes aprovechan también para visitar otros negocios y es ahí donde los empresarios gastronómicos se ven favoridos. EL ORBE/Nelson Bautista