Se Dispara Número de Trabajadores de Salud Contagiados por Covid-19

* En la Región Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 26 de enero del 2022.- Ante el incremento alarmante de los casos de Covid-19 en su variante Ómicron, la subsección II del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección 50, externó que hay notado un gran número del personal de ese gremio que están solicitando licencia médica con aislamiento porque presentan síntomas de la pandemia, o porque ya dieron positivo.

Jorge de Los Reyes Herrera, ex presidente de la Asociación de Médicos Generales Capítulo Chiapas, recordó en entrevista para el rotativo EL ORBE, a razón de ejemplo, que el martes el municipio de Tapachula, se colocó en el primer lugar estatal en casos al día de positivos, con 70, cuando apenas hace un mes había cero.

Reveló que del gran total de las incapacidades médicas que están otorgando, alrededor de un 30 por ciento son para trabajadores de la Secretaría de Salud, del área médica, enfermería, psicología, trabajo social, camilleros y de almacén, que pudieran estar infectados con el mortal virus..

Advirtió que, derivada de ese resguardo obligatorio, podría disminuir el personal de la salud, y con ello se afectaría la atención a los derechohabientes de todas las unidades y del Hospital Regional, incluso de los que no cuentan con la seguridad social pero acuden a la atención médica, como el caso de los migrantes.

Recalcó que, por el alto contagio de la nueva variante, los riesgos también se han elevado, en especial para los trabajadores de ese sector, incluyendo a los del ISSSTE y del Seguro Social, «porque al estar en contacto con tantos pacientes, no están exentos de contagiarse y está latente para todos».

Dio a conocer que en promedio se están otorgando unas 60 licencias médicas cada día, contando a los trabadores del sector salud. En las últimas horas se reportaron, entre otros, enfermeras, un médico general y un especialista, por lo que ese personal fue aislado.

Apuntó que también ya se tienen casos de personal administrativo, que es la persona que recibe y anota, y que por eso se teme que el sistema de salud se verá afectado por esta nueva variante.

El llamado que hizo el dirigente sindical es que no se abandonen las medidas sanitarias y que se tenga responsabilidad ciudadana con el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y la sana distancia. Además, que la población se aplique las vacunas gratuitas que están a los alcances de todos, para protegerse y evitar que se tengan mayores consecuencias. EL ORBE / M. Blanco