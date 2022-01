Repunte en Precios del Café Mantiene Estable la Economía de la Frontera Sur

* Ventas se Mantienen en un 80%.

Tapachula, Chiapas; 26 de enero del 2022.- Las intensas heladas y cambios climáticos severos en diversos países productores de café han provocado un repunte en los precios del aromático, sobre todo en México, que no tiene problemas de esa índole en los estados donde se cultiva.

Por lo contrario, se ha convertido en los últimos tres meses en el sostén económico de infinidad de municipios y la cuesta de enero no se resentido, tampoco la crisis económica que afecta al país, ni los estragos que está dejando la cuarta oleada de contagios.

Por ejemplo, en el municipio fronterizo de Cacahoatán, en los límites entre Chiapas y Guatemala, esos buenos precios están generando estabilidad social, según dijo la empresaria, Anabel Sánchez Salgado.

«El panorama sigue siendo bastante positivo con respecto a la economía local, ya que el precio del café se ha mantenido, además se sigue recibiendo programas sociales, y eso ayuda», dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE.

Luego de las tres primeras semanas de enero informó que no ha habido todavía una baja representativa y que, por lo contrario, sigue moviéndose mucho el circulante, con un panorama muy positivo, «uno se puede dar cuenta de eso con solo ir al mercado».

Atribuyó esa estabilidad en pleno principio del año «principalmente a lo que es el precio del café, que ha sido muy favorecedor. La verdad que tenía muchos años sin tener este repunte. Sabemos que una cosa viene como una reacción en cadena, aquí le va bien a uno y le irá igual a todos».

A consecuencia de eso, informó que las ventas en la región fronteriza se mantienen al 80 por ciento, comparado con lo ocurrido en el periodo noviembre-diciembre, que fueron os dos meses más altos del año pasado. EL ORBE / JC