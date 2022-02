Pobladores de Tuxtla Chico Exigen que Alcalde Cumpla con Promesas

*Varias Obras Están Inconclusas

Tapachula, Chiapas; 16 de febrero del 2022.- A casi medio año de haber asumido el cargo, pobladores del municipio fronterizo de Tuxtla Chico, exigieron al alcalde, Julio Enrique Gamboa Altúzar, que se cumplan las promesas de campaña, sobre todo las relacionadas a la obra pública.

Amelia Vázquez López, habitante de la Primera Sección de Medio Monte, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que tienen demasiadas necesidades.

Dio a conocer que gobierno municipal quedó en manos de un candidato emergido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), «y a veces no ven la necesidad, ellos la necesidad de su grupo.

Puso de ejemplo a sus vías de comunicación «porque el camino a El Estanquillo está de una vez destruido, del kínder hacia abajo, igual está todo destruido y el de Bálsamo Cadenas. Hay bastantes necesidades y todos debemos de hacer algo en la comunidad, pero ellos no lo hacen, y por eso le digo qué pasará con este señor. No estamos en contra de nadie, pero sepa hacer su trabajo».

De acuerdo a su versión, «el presidente quizás dice una cosa, pero todos los alcaldes prometen, pero hay bastantes que no cumplen. Ahorita mire cuántos problemas tiene».

Luego recalcó que el actual mandatario municipal es del partido tricolor, «pero digo yo, es volver a lo mismo. Escuchamos los discursos de los presidentes en los medios de comunicación que dicen que van a hacer esto o el otro, pero nunca lo hacen y a veces nada más llevan agua para su molino». EL ORBE / JC