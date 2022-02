Advierten Migrantes que Saldrán de Tapachula en Caravana Con o Sin Papeles

* Debido a la Indiferencia del INM.

Tapachula, Chiapas; 16 de febrero del 2022.- En tres semanas saldrá una gran caravana de migrantes desde Tapachula hacia el centro del país, debido a la negativa del gobierno mexicano de poder entregarles documentos que se encuentran solicitando papeles a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

La organización Pueblos Unidos Migrantes (PUM), indicó que si las autoridades mexicanas otorgan los documentos y atienden la situación, se podría hablar de que el tema se resolvería.

De momento no hay intención del INM, según PUM, de resolver la petición de esas personas, porque están otorgando visas que son completamente legales y que tienen sus fotos y todo “pero cuando las ingresas al sistema resulta que tiene la foto de un haitiano, cuando el titular es venezolano”.

De acuerdo a esa organización, son cinco casos de visas que tienen fotos alteradas para retener a los migrantes y que muy probablemente esas irregularidades se cometieron en oficinas de Tapachula.

Sostuvo que hay muchas personas que tienen los documentos, sin embargo, no les expiden las visas por razones humanitarias.

Ejemplificó que anteriormente se tenían unas siete mil personas, pero solo este miércoles había unos mil extranjeros en busca de papeles, «volviendo a Tapachula en una cárcel con carceleros que están cazando y hostigando a las personas».

Según su versión, “esta desesperación provoca que las personas se cosan la boca y hacer los ayunos, sin embargo, las autoridades no aceptan, no aprueban esas medidas, pero tampoco los atienden para darles sus documentos para dejarlos ir de Tapachula y ya no estén hacinadas”.

Estimó que existen unos 30 mil migrantes de diversos países en la localidad que piden sus papeles y que han puesto en jaque a las autoridades mexicanas de Migración, «quienes podrían unirse a la caravana, porque están desesperados y buscan una esperanza para poder salir.

Son 20 días los que necesitan para entregar los amparos ante los jueces federales y Migración pueda darles algunos papeles a las personas que esperaran una resolución. EL ORBE / M. Blanco