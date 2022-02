Clínicas de Comunidades Rurales Están sin Medicamentos: MUPI

*Campesinos Desprotegidos Ante el Ómicron.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero del 2022.- Las Clínicas o Centros de Salud de las comunidades rurales en la región fronteriza están en el completo olvido, pues no las proveen de medicamentos para el combate de enfermedades, especialmente contra el Covid-19 y otras del tipo viral.

Así lo denunció Horacio Juárez Salazar, secretario general de la organización social Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), quien agregó que, además, muchos de esos establecimientos no tienen enfermeras o médicos para atender a la atiendan.

En entrevista para EL ORBE, recalcó que los campesinos tienen que hacer esfuerzos ante la falta de apoyo por parte de las Clínicas o Centros de Salud, incluso, se ven forzados al empleo de la medicina tradicional, porque tampoco hay dinero para el pago de particulares.

Ante esa situación, comentó que esa es una responsabilidad directa del Gobierno Municipal, ya que debe intervenir para la atención de la salud de los campesinos.

Por otro lado, señaló que en el medio rural también tienen problemas con las escuelas al no contar con servicio de agua potable, vital para que los niños se aseen las manos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que requieren mantenerse limpios.

Una de las mayores preocupaciones son los altos niveles de contagio del Ómicron en las regiones rurales, muchos de ellos graves, pero que, ante el panorama de los Centros de Salud, el campesino no tiene otra alternativa que soportar la enfermedad a base de hierbas, explicó.

Las autoridades deberían de trabajar con base a un proyecto bien definido, sostuvo, a modo de atender a los campesinos, que son el sostén en la producción alimentaria del país. EL ORBE / Nelson Bautista