Protestan por Construcción de Barda en Canal Pluvial de Colinas del Rey

* Provocará Inundaciones, Afirman Vecinos.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero del 2022.- Vecinos de la colonia Colinas del Rey, al norte de la Ciudad, denunciaron que en un domicilio particular se construye lo que puede ser una barda o un muro de contención. Sin embargo, la edificación se realiza sobre el cauce del dren pluvial de esa comunidad.

De acuerdo a la versión que presentaron al rotativo EL ORBE, esta construcción se lleva a cabo en la Calle Ana de Austria, manzana 32, de ese lugar.

Los colonos señalan estar inconformes porque la obra se está haciendo sin contemplar el riesgo que eso significa para la población, porque se podrían generar desastres.

Estela Velasco López, en voz de los inconformes, sostuvo que lo único que piden es que no se ponga en riesgo a los vecinos y la obra sea verificada por las autoridades correspondientes

Dentro del canal se construyen los cimientos, reduciendo el tamaño del dren pluvial pudiendo ocasionar severas inundaciones y afectar de manera directa a unas 25 viviendas en la temporada de lluvias.

Dieron a conocer también que desde hace quince días comenzaron a trabajar en la excavación para la colocación de los cimientos, y aunque los colonos han solicitado la intervención de Protección Civil y la misma CONAGUA, ya que la persona sigue haciendo su barda sin importarle que podría provocar un taponamiento cuando el agua escurre por el dren, hasta ahora no han llegado las autoridades. EL ORBE / M. Blanco