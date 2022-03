Se Inunda Colonia Teófilo Acevo por Desborde de Aguas Negras

*Las autoridades ni se Inmutan.

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2022.- Vecinos de la 48 Oriente y 1ª Avenida Sur, en la colonia Teófilo Acebo 1, de esta Ciudad, ya no saben qué hace o dónde quejarse, porque desde hace mucho tiempo tienen el desbordamiento de la red de drenaje el cual provoca que se inunden las calles con aguas negras y heces fecales, sin que ninguna autoridad se preocupe por arreglarlo.

Así lo denunció al rotativo EL ORBE, Nora García Martínez, en voz de un grupo de vecinos de ese lugar, y dijo que ya se dirigieron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap), a la Presidencia Municipal y a la Jurisdicción Sanitaria No. VII, sin que tengan respuestas positivas.

Por esa calle transita una gran cantidad de vehículos, señaló, los mimos que esparcen los fétidos residuos hacia las banquetas, paredes y al interior de las casas, contaminado todo el lugar.

A consecuencia de ese problema, agregó, se ha diseminado por toda la colonia varias enfermedades que causan trastornos en la salud de los habitantes, especialmente en niños y adultos mayores.

Es desesperante esta situación, ya que de manera oportuna lo han hecho saber a las autoridades, pero a éstas no les importa la situación que se vive en ese sector de la Ciudad, recalcó. EL ORBE / Nelson Bautista