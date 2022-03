Aumenta uso de Criptas y Urnas por la Pandemia: Iglesia Católica

*Familias Optan por Incinerar a sus Difuntos.

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2022.- A pesar de la cultura mexicana de llevar los restos de los fallecidos a los cementerios, en los últimos dos años aumentó de manera considerable las cremaciones por los decesos a causa del mortal virus del Covid-19, y con ello también el uso de criptas y urnas, tanto en panteones como en templos.

Edy Girón Díaz, vicario del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe «La Villita», en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en el caso de ese lugar, muchas familias han adquirido las criptas para sus seres queridos, sobre todo en este tiempo de pandemia, no solo por personas que murieron de Covid-19, sino también por otras causas.

Según el vicario, la incineración se ha convertido en el «entierro» de las personas fallecidas, más común actualmente.

En cada cripta hay la posibilidad de colocar varias urnas, dependiendo el tamaño y material en el que fueron construidas. Actualmente, hay ocupada una tercera parte de los espacios en «La Villita».

Antes de la pandemia, según su versión, se solicitaba una cripta al mes en ese Santuario ubicado al oriente de la ciudad, y ahora son hasta seis en ese mismo lapso, Aunque aclaró que hay muchos otros templos que ofrecen esos mismos servicios.

Indicó que ahora también las familias han adoptado la idea de que, en los panteones, los restos de sus familiares son olvidados y esta corren el riesgo de ser exhumados si no se pagan ciertos impuestos, y que en los templos hay un lugar especial para mantener las urnas, bajo un clima de oración.

Recordó que el Papa Francisco emitió un documento sobre el tema de la resurrección de los muertos, en donde hizo un llamado especial para que las cenizas sean depositadas en un templo o en un camposanto, pero que no es recomendable tener las cenizas en las casas, porque se pueden caer las urnas y quebrarse, o pasen a ser un ornato más de las viviendas.

Por eso, reconoció que la pandemia ha ido modificando la cultura hacia el uso de la incineración, además de que las familias dolientes se han percatado que es un proceso mucho más económico.

Reconoció que antiguamente la Iglesia Católica no permitía la incineración, porque era un proceso de los pueblos paganos, en lugar de enterrar, siguiendo lo dice el Evangelio, «la semilla de trigo no muere en la tierra, porque da fruto».

Sin embargo, después de la Reforma Litúrgica y del Derecho Canónico de la Iglesia, se ha permitido que la incineración sea posible en los cuerpos de los cristianos, y también se ha abierto esa posibilidad de que descansen dentro de los templos o en una capilla donde se tengan criptas. EL ORBE / JC