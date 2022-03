Migrantes Denuncian a la Delegada del INM por no Brindarles Atención

* Que les den su Pase Para que se Vayan de Tapachula, y ya no Dejen Entrar a más Personas: Sociedad Civil.

Tapachula, Chiapas; 04 de marzo del 2022.- Un grupo de mujeres de Nicaragua protestaron este viernes a un costado de las oficinas de la Subdelegación de Regulación Migratoria, al sur de la ciudad, porque supuestamente la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Paola López Rodas, les prometió atención, pero después ya no les quiso dar la cara.

Sandra Vanesa Ovando, migrante de ese país, comentó a nombre de las manifestantes, que les hicieron realizar sus trámites conforme a la ley, «ahora ya tenemos la CURP, la pre-cita y la solicitud ante la Comar, y por eso estamos protestando por el incumplimiento de su palabra de la funcionaria de Migración»

En entrevista para el rotativo EL ORBE que la mayoría de los migrantes llegan a solicitar un trámite a las inmediaciones de las oficinas, pero que únicamente atienden a un grupo muy reducido de personas.

«Solo nos dicen hagan fila que los vamos atender, pero no nos dicen cuándo y la hora. Hemos estado desde enero y todavía no podemos pasar y salir de Tapachula», abundó.

Asimismo, que son un grupo importante de familias de Nicaragua que han buscado de todas maneras obtener sus documentos para irse a otra parte de la República. Sin embargo, asegura que ni los atienden y por lo mismo no hay respuesta de nada.

Adelantó que se mantendrán a la espera y dormirán a las afueras de esas instalaciones, porque requieren de tramitar sus documentos. EL ORBE / M. Blanco