Caos al Sur de Tapachula por Protestas y Enfrentamientos de Indocumentados

* Bloquearon Calles y Agredieron a Civiles.

Tapachula, Chiapas; 04 de marzo del 2022.- El sur de la ciudad vivió nuevamente un caos luego de un enésimo enfrentamiento entre cientos de indocumentados y granaderos de la Guardia Nacional, en la que también bloquearon calles y agredieron a civiles que por desgracia pasaba en esos lugares durante el zafarrancho.

Los migrantes volvieron a someter a Tapachula y a convertirla en la vergüenza de México, ya que con esas lamentables escenas no solo se demuestra que las autoridades han sido rebasadas, sino que también pisoteada la soberanía nacional por el extraño enemigo.

En las inmediaciones de las oficinas de Regulación Migratoria, ubicadas en el fraccionamiento LAS vegas, al sur de la ciudad, lanzaron piedras, palos y objetos a los uniformados que se protegieron con equipos antimotines, con el argumento de que las autoridades federales ni siquiera los atiendan en para sus procedimientos y trámites migratorios.

A la par de estas acciones de violencia, los migrantes arrancaron un señalamiento vial y lo atravesaron sobre el bulevar Manuel Velasco Suárez, donde quemaron ramas y colocaron piedras sobre esa vía de comunicación.

Los vecinos dijeron estar hartos de tantos acciones de violencia, destrozos, que se cierren las calles y limiten el acceso de libre tránsito de las personas que van en carros y caminando, porque son agredidos.

«Lo peor es que se burlan de la población y de las autoridades ya que se sienten intocables, porque las nadie o hace nada para cuidarnos», expresó, Mireya García Peña, habitante de la colonia Procasa.

Ante los medios de comunicación indicó que «ya basta que los migrantes estén haciendo sus desm,… por lo que es necesario que las autoridades actúen y defiendan los derechos de los mexicanos», incluso citó lo que dice el Himno Nacional Mexicano.

Esta mujer salió a las calles a confrontar a los migrantes, ya que van más de una decena de enfrentamientos en los últimos días y causar temor a los vecinos que viven en las colonias cercanos a ese lugar.

Indicó que la lentitud de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) ha provocado que se origen las protestas y manifestaciones que sólo afectan a los ciudadanos de Tapachula, pero también la naturaleza violenta de los indocumentados.

«No los atienden y por eso, están así, no los respetan y por eso están así. Que se vayan a su país a pelear sus derechos», les recalcó.

En tanto que, Cielo Solís Ramírez, dijo que las organizaciones de derechos humanos y las de origen internacional que defienden a los migrantes, incluso religiosos, «que agarren a grupos de indocumentados y que se los lleven a sus casas y a sus banquetas, para que les bloqueen las calles, defequen en ellas y los agarren a pedradas para que entiendan lo que siente la sociedad».

Para fortuna de todos, durante los enfrentamientos que se dieron a lo largo del día, los agentes federales no realizaron disparos.

Por la tarde, los agresores decidieron frenar sus protestas, al menos por este viernes, y retirarse del lugar sin respuesta alguna, como si no hubiera pasado nada. EL ORBE / M. Blanco