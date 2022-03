Esto Pasa Cuando se Aglomeran en los Mercados y Plazas de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 15 de marzo del 2022.- La venta informal en calles de la localidad y en las inmediaciones de los mercados Sebastián Escobar y San Juan, por parte de los migrantes, ha originado hasta un 80 por ciento del desplazamiento de los vendedores locales, quienes han resentido un duro golpe en su economía.

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, Elsa Sánchez Aguilar, secretaria general de la Confederación Regional de Organizaciones Populares (CNOP), quien aseguró que por culpa de esa venta informal de migrantes, las ventas en el comercio en general han caído drásticamente.

Reconoció que, en la localidad, «la venta informal es un mal necesario, por la sencilla razón de que, al no estar instaladas las industrias, las fuentes de empleo se reducen y lo poco que hay ahora también la disputan los migrantes, con la ventaja de que a éstos, los patrones les pagan lo que quieren».

Reiteró que la presencia de esos extranjeros como vendedores, ha afectado mucho a los comerciantes locales, especialmente a los grupos adheridos a la CNOP, que son 22 por ahora, lo que ha motivado la desaparición de los sindicatos.

Comentó que no hay dinero circulante y que la economía regional está muy mal, llámese como se quiera. «Las ventas en mercados, locales particulares, y la informal misma, se ha venido totalmente para abajo».

Por si fuera poco, recalcó que el encarecimiento de los productos se ha desbordado en México en niveles nunc antes vistos, «porque, cuándo se había visto que un pollo costara tanto, como ahora y que su precio está por las nubes. En cambio, es posible que los migrantes estén vendiendo el mismo pollo más barato, de dudosa procedencia y calidad, gracias a que no paga impuestos y a que las autoridades se lo permiten».

Consideró que esa situación es injusta y que el mismo gobierno lo promueve «y los mexicanos requieren de esa ayuda humanitaria, porque por ahora están sufriendo».

Consideró que no es posible que los migrantes vendan de todo en pleno centro, «pollo, carne asada, chanclas, shampoo, fomentan el vicio con juegos de azar, y hasta comercializan cerveza de manera ambulante». EL ORBE / Nelson Bautista