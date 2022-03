Se Desploma 95% Vacunación Contra Covid-19 en Tapachula

* No Acuden a Aplicarse la Dosis de Refuerzo.

Tapachula, Chiapas; 16 de marzo del 2022.- La vacunación contra el Covid-19 en Tapachula, el segundo municipio más grande en la entidad, se ha reducido hasta en un 95 por ciento en este primer trimestre del año, reveló Edgar Herrera Camacho, encargado del Macrocentro para la aplicación de la dosis en la localidad, porque la población ya casi no está acudiendo.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, indicó desde que comenzó la distribución de la dosis hasta la fecha en la entidad, hay un avance de poco más del 70 por ciento de la población total, por lo menos en una y dos dosis, además del tercer refuerzo.

«Estamos ya dando el último jalón. Ha sido ahorita menos la demanda. Al principio de la tercera dosis vino muchísima gente ha aplicarse la vacuna», comentó.

En todas las etapas, el grupo que mayor participación tuvo fue el de las edades de entre 50 y 60 años de edad, quienes mostraron un mayor interés, más responsabilidad y empatía. Por lo contrario, los que menos respuesta presentaron fueron los de entre 30 y 40, «porque se creen fuertes, sanos y obviamente son los que salen de casa a traer dinero todos los días».

Recalcó que el gobierno ha hecho muchos años esfuerzos y ha puesto en marcha diversas estrategias para llevar la vacunación lo más cerca posible de la población, sino también a las localidades y a los centros laborales.

En el caso de Tapachula, indicó, el Macrocentro y las instalaciones del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) son los dos puntos permanentes para recibir la dosis contra el mortal virus.

«Ya estamos aplicando poco, porque de llegar a casi 2 mil dosis diarias aproximadamente, al día de hoy a veces aplicamos de 100 a 200 solamente», reveló.

Mientras que en el caso de los menores de 12 años de edad, informó que «las nuevas políticas del gobierno federal todavía no autorizan la aplicación de la vacuna a esos grupos».

Señaló que la gran mayoría de los niños que resultaron infectados han logrado superar la enfermedad «y cuando se enferman de Covid, es una gripa de un día o dos. Obviamente como todo, hay grupos muy vulnerables y que por alguna condición se complica.

Afirmó también que la vacuna es muy efectiva, «porque hemos visto en los hospitales que la tasa de mortalidad bajo muchísimo, hasta en un 70 por ciento, y protegió a la población de esa enfermedad».

Por hizo un llamado a la población que no ha acudido todavía a recibir el fármaco, a que acuda a vacunarse, incluso aquellos que no lo han hecho por creencias religiosas o por renuencia personal. EL ORBE / JC