Prevén Contadores Mayor Crisis y Pobreza en México por la Inflación

* Se Incrementaron Precios de la Canasta Básica.

Tapachula, Chiapas; 16 de marzo del 2022.- El colegio de Contadores Públicos en Chiapas consideró este día que se prevé para éste año en México una mayor crisis económica por la imparable espiral inflacionaria y porque las estrategias implementadas para frenarla, como aumentar el salario mínimo y no controlar los precios de la canasta básica, ha fracasado.

Fidel Moreno de los Santos, presidente del organismo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que hay factores internos y externos que lo están provocando, pero que el gobierno federal tiene las herramientas necesarias para evitar que eso suceda, pero no lo ha hecho.

El también socio de la firma AFJ Consultores, opinó que «la inflación nos pega a toda población, desde el empresario hasta el bebé, y que también es consumidores de pañales, leche, comida, ropa y otros productos, incluso puso al limón como ejemplo de lo que sucede, del que dijo aumentó 120 por ciento.

Recordó que una situación muy similar hace muchos años en el sexenio que encabezó el presidente, Carlos Salinas de Gortari, y que después las administraciones sucesivas lograron controlar la inflación, «hasta ahora que consideramos se les ha ido de las manos».

Reconoció que los precios han subido tanto que los artículos de lujo ya son casi imposibles de comprar, pero hay otros, como los productos de la canasta básica, que se tienen que adquirir de manera obligada.

«El aumento al salario mínimo vino a acelerar la inflación porque, aunque tengamos más dinero para gastar, compramos hasta menos cosas. Esa fue una de las estrategias que aplicó el gobierno, pero no ha funcionado y ni va a funcionar. Creemos que fue una solución política, que tampoco tuvo efecto positivo», comentó.

Afirmó que hay a esperanza de que, al concluir el segundo trimestre del año, o sea en julio, el gobierno pudiera implementar alguna estrategia para controlar la inflación para cerrar el 2022 con 4.5 por ciento, pero que eso aún está muy lejos de lograrse.

«De continuar esta situación a las familias mexicanas les espera a mayor crisis económica y pobreza que, quizá, es en sí lo que se pretende, o sea, tener más pobreza, para depender más del gobierno», puntualizó. EL ORBE / JC