Campo Mexicano se Está Quedando sin Mano de Obra

* Jóvenes Emigran Buscando Mejores Oportunidades.

Tapachula, Chiapas; 16 de marzo del 2022.- «La migración de los pobladores del área rural de Tapachula y de los municipios aledaños es tan grave que las comunidades se están quedando solo con ancianos, niños y mujeres que no pueden irse en busca de oportunidades para sobrevivir», sostuvo, Ismael Gómez Coronel, presidente de la Confederación de Cooperativas Unidos Para Estar Bien.

En entrevista para el rotativo EL ORBE calculó que alrededor del 80 por ciento de los jóvenes en edad productiva de cada comunidad campesina, ha partido en los últimos tres años hacia el norte del país, «porque las autoridades tienen completamente olvidado el campo, pero creen que el campesino no se ha dado cuenta o hacen creer que así es»

Reconoció que el resto de la sociedad no se ha percatado de la partida de los campesinos chiapanecos, «pero que es una realidad, ya que por tratarse de personas mexicanas, tienen libertad de ir de un lado a otro por todo el país, sin que alguna autoridad se los pueda prohibir, en virtud de que es un derecho que les asiste».

Aseguró que, como consecuencia de esa movilidad, el campo se está convirtiendo en pueblos fantasmas, y en el caso de los cafeticultores, si bien es cierto que en esta última cosecha tuvieron la fortuna de un mejor precio por kilogramo del tipo Robusta de 18 a 30 pesos, también hubo mucho producto que se cayó por falta de mano de obra.

Según versión, los alrededor de 50 mil jornaleros de Guatemala que llegaban de manera legal cada año a la región fronteriza para la pizca del café, han dejado de llegar en virtud de que muchos ya se fueron a los Estados Unidos y los que se quedaron prefieren otras actividades, porque la paridad de su moneda es 2.5 pesos por cada quetzal, entonces lo que les pagan en Chiapas es demasiado poco.

Ante la falta de esa mano de obra de chapines, los productores de café de la región se proveían del trabajo de los propios jóvenes del lugar, «pero resulta que ahora ya no es posible ya que la juventud ha optado por irse también, antes de que tengan que delinquir para poder comer».

Desde su punto de vista, la problemática debería de atender de inmediato el gobierno federal, «ya que también los productos del campo no se están cultivando y lo que viene a corto plazo es que México ya tampoco tendrá alimentos, porque hasta ahora Chiapas es el proveedor».

Puntualizó que el gobierno debería «retener a los jóvenes en sus comunidades a través de la puesta en marcha de programas sociales que garanticen su bienestar y desarrollo, y no como ahora, que son migajas asistencialistas para tener el voto cautivo. EL ORBE / Nelson Bautista