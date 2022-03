Población Chiapaneca Incrementó de Peso Durante Contingencia

* Por Malos Hábitos Alimenticios.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo del 2022.- En los dos años que van de contingencia parcial o completa en Chiapas, la población incrementó en promedio su peso en alrededor de un 40 por ciento, reveló, Sergio Alberto Gutiérrez Cadena, nutricionista en Atención Primaria en el Distrito Jurisdiccional VII.

En entrevista para el rotativo EL ORBE narró que de marzo del 2020 al mismo mes, pero en el 2022, en un periodo que hubo un confinamiento obligado de alrededor de 12 meses, la mayor parte de la población consumió alimentos industrializados y procesados, entre ellos refrescos embotellados, jugos pasteurizados, galletas, pan y botanas, que incrementan el valor energético y nutricional de los alimentos.

Estos son ricos en azúcares, sal y en grasas saturadas, porque estuvieron más a la mano para el consumo, porque la población no podía salir tan seguido a realizar sus compras y porque muchos de esos tienen una vida de anaquel más larga que otros, además de que la actividad física que se realizó fue mínima, porque también a raíz de la pandemia, se empezó a trabajar más con las cuestiones virtuales y con comida de las plataformas.

Aunado a eso, los estudiantes ya no asistieron a clases y lo realizaron solo de manera virtual, mientras que muchas actividades laborales también se fueron realizando a distancia.

«En cuanto al peso llegamos a tener casi entre un 30 a un 40 por ciento más del que habitualmente se manejaba. Del incremento que tuvimos, antes llegamos a tener en un año un 10 por ciento más, sobre todo en las fechas de fin de año, pero que de manera gradual se regresaba a cifras cotidianas, pero ahora no se ha podido retornar», dijo

En el caso del consumo de refrescos embotellados en Chiapas antes de la contingencia, dijo que era de un promedio de dos a tres vasos al día por persona, pero que en la parte crítica de la contingencia, llego hasta los tres litros

Según sus cifras, el sector de la población que tuvo mayor afectación de sobrepeso u obesidad por esas causas, es el comprendido entre los 20 y 55 años de edad, y que eso también fue propicio para que se desarrollara más en ellos el mortal virus del Covid-19, porque el sistema inmunológico se encontraba disminuido. EL ORBE / JC