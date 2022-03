Se Agudiza Crisis Migratoria en Suchiate

* Temen Enfrentamientos.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo del 2022.- Cientos de migrantes que permanecen varados ahora en el municipio de Suchiate, justo afuera del acceso peatonal del Puente Internacional Rodolfo Robles, denunciaron que las autoridades del gobierno federal de México no los atienden por la incapacidad de los agentes.

En ese punto hubo este lunes unos 500 migrantes de Venezuela, Nicaragua y de otras naciones centroamericanas. Muchos de ellos ingresaron por la fuerza a las oficinas, y nadie los pudo frenar. Incluso, ante la nulidad de las autoridades, un grupo de indocumentados decidió conformar un «comité» para controlar los accesos, poner orden y decidir quién entra o no.

Sin embargo advirtieron que, en caso de que no los atiendan, se van armar los disturbios como los que han ocurrido de manera constante en Tapachula.

Lamentaron que ahora ha pasado la misma situación con los migrantes africanos que se han apoderado de los lugares para entrar y eso ha generado la inconformidad entre ellos y la situación está a punto del zafarrancho.

Mientras eso ocurre, vecinos de Ciudad Hidalgo anunciar este lunes que, en caso de que continúen los disturbios de los extranjeros, van a cerrar las calles este miércoles, porque han causado mucho malestar. EL ORBE / M. Blanco