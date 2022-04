Exigen Empresarios Mano Dura Contra Impunidad de Migrantes

* Generan Violencia y Vandalismo en las Colonias del Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 24 de abril del 2022.- Empresarios de la ciudad, pidieron a las autoridades federales que se aplique mano dura en contra de los indocumentados que generan violencia, vandalismo e inseguridad y no abonan a la paz social, ya que en los últimos días se han presentado enfrentamientos en pleno centro de la ciudad, pero todo ha quedado en la impunidad.

Abel Ruiz Méndez, productor de marañón en este municipio, señaló en entrevista para el rotativo EL ORBE que no se debe solapar a los migrante que infringen la ley, porque entonces no se puede castigar solo a los mexicanos.

De acuerdo a esos vergonzosos acontecimientos en la que ha brillado por su ausencia la Guardia Nacional, Tapachula ha dejado de ser un municipio de paz y ahora vive otra invasión extrajera, como as que lograron batir los revolucionarios y verdaderos héroes mexicanos.

Remarcó que los extranjeros deben someterse a lo que establecen las normas, “porque todos los ciudadanos como mexicanos y de otras nacionalidades no pueden estar por encima de la ley y de las autoridades, porque se convierte en un ejemplo de desacato que puede ser imitado por el resto de la sociedad y caer en la ingobernabilidad».

También recalcó que sobre los empresarios ya hasta los pequeños comerciantes establecidos hay una persecución fiscal histórica para que paguen cada vez más impuestos, pero a los indocumentados les permiten todo tipo de negocios, hasta cantinas y comercio informal, y en lugar de exigirles también la retribución hacendaria, les dan todas las facilidades, aún cuando eso significa una competencia desleal en contra de los mexicanos.

En esas actividades ilícitas, apuntó, los migrantes se han posesionado de calles, banquetas, jardineras, parques, pasillos de mercados, áreas de estacionamiento y otros espacios públicos, bajo el consentimiento gubernamental.

Añadió que la petición de muchos ciudadanos, comerciantes y empresarios, es que los indocumentados no se adueñen de los espacios de Tapachula, y que se les aplique la ley, o sea, o los dejan pasar hacia otras regiones del país y a la frontera con Estados Unidos, o los repatrían, porque tenerlos varados en Tapachula también es una postura ilegal». EL ORBE / M. Blanco