Carencias en Escuelas Rurales No Permiten Regreso a Clases Presenciales

No Tienen Agua, luz, Material de Limpieza.

Tapachula, Chiapas; 27 de abril del 2022.- «En el medio rural de los municipios de la frontera sur de Chiapas hay escuelas que no están en condiciones para el regreso a clases presenciales, debido a que las autoridades federales todavía no les entregan los insumos para desinfectar las instalaciones, acciones tan importantes para la prevención del contagio del mortal virus del Covid-19».

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, David Guzmán Salas, representante de las Base Magisterial Organizada de la Sección 40 (Bamos 40), quien dijo que han pedido a las autoridades que corresponden, que hagan recorridos y revisiones en todas las escuelas, para estar pendientes sobre esas grandes carencias.

Y es que, según su versión, en algunas instituciones educativas no hay agua, en otras carecen de energía eléctrica o material para la limpieza; además de deficiencias en mantenimiento o infraestructura.

Para dimensionar el tamaño del problema, puso de ejemplo que en la falta de infraestructura, hay alrededor de 75 escuelas en la Costa de Chiapas.

En torno a este reinicio a clases presenciales de esta semana, al menos en teoría, indicó que por acuerdo de las direcciones de las escuelas, docentes y padres de familia, el retorno sigue siendo con los mismos protocolos de sanidad para evitar cualquier rebrote de la pandemia, y cuidar con ello la salud de todos en general.

Aseguró que a pesar de que el Semáforo Epidemiológico Nacional se mantiene en verde, hay la recomendación de seguir usando el cubrebocas, el gel desinfectante, la aplicación de la sana distancia, entre otros, por lo menos hasta la conclusión del presente ciclo escolar, luego de que los contagios están vigentes.

Hasta ahora, abundó, la población estudiantil, los docentes y los propios padres de familia están de acuerdo en la programación escalonada de clases presenciales en sus respectivas instituciones, siempre y cuando se sigan respetando esas medidas de salud. EL ORBE / Nelson Bautista