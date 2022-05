Operaciones en el Aeropuerto de Tapachula Aumentaron 32% en los Últimos Cuatro Meses

* En un Mes Arrancan Obras de Modernización.

Tapachula, Chiapas; 06 de Mayo del 2022.- En los primeros cuatro meses de este año se ha incrementado 32 por ciento las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), lo que o solo representa una rápida recuperación económica, sino la posibilidad de la apertura de otras rutas hacia nuevos destinos, la llegada de nuevas líneas, y la disminución de tarifas por la ley de la oferta y la demanda.

Además, jamás en toda la historia de la conectividad aérea, la Ciudad había contado con una oferta de mil 100 asientos de salida y un cantidad igual de llegada, como se tiene hoy en día, lo que ha posicionado a esta plaza a nivel nacional, como un destino de negocios.

De esa manera lo informó a rotativo EL ORBE, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de la Agencia de Viajes Vuela y Consejero de la Coparmex, quien dijo que se están dando cifras de crecimiento que no las hubo ni siquiera en el primer periodo del 2019, antes de la pandemia, lo que da a entender que se ha superado los resultados históricos.

El turismo es una de las actividades que ha tenido pronta recuperación que, de acuerdo a la estimación de los expertos, se daría hasta el 2024, o después, señaló.

Respecto a la nueva terminal dentro del AIT, dijo que, aún cuando la empresa ASUR, que es la que invierte, no ha informado sobre la inauguración y los beneficios que traerá para la frontera sur de Chiapas, se cree que ya está todo lista para poner en marcha las nuevas instalaciones.

El sector empresarial, recalcó, considera que esos trabajos de modernización podrían ser inaugurados dentro de un mes que, en términos generales no se trata de una ampliación, sino una nueva terminal de dos plantas y con todas las comodidades que tienen algunos aeropuertos, como el de Cancún, por ejemplo.

Incluso, dijo que hace poco pudo ver que ya están en el aeropuerto los “gusanos” o pasadizos móviles para que los pasajeros aborden los aviones, protegidos del sol y de la lluvia, como suele ser en otros importantes lugares.

Aunque recalcó también que la gente que maneja esos asuntos se pongan a trabajar, «porque de nada va a servir que se tenga una terminal aérea de primer nivel, si no se promociona el crecimiento de la conectividad área de Tapachula, como siempre ha ocurrido».

Resultados del Primer Cuatrimestre.

Los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre del año en torno al transporte aéreo desde la capital económica de Chiapas, son muy alentadores y hacen suponer que la recuperación económica para la frontera sur ya es una realidad, e incluso con una tendencia a mejores expectativas a corto plazo.

Las cifras oficiales señalan que en esos primeros cuatro meses se llegó a los 155 mil 310 pasajeros que ocuparon el Aeropuerto Internacional de Tapachula en ese periodo. De ellos, 71 mil 489 arribaron y los 83 mil 821 restantes, partieron de la Ciudad.

Esto representa alrededor de un 32 por ciento más de lo obtenido en el mismo lapso (otros 37 mil 525 pasajeros), pero del año pasado, cuando se contabilizaron 117 mil 785 usuarios, 54 mil 629 que llegaron y 63 mil 156 que se fueron.

Las estadísticas de este año señalan que en enero se registró un total de 38 mil pasajeros; en febrero, 33 mil 578; en marzo, 38 mil 537; mientras que en abril se llegó a los 44 mil 591, la segunda cifra más alta en la historia del aeropuerto local, solo detrás de diciembre del 2021-hace cinco meses-, cuando se confirmó 44 mil 978.

En el equilibrio de actividades, abril mantuvo una diferencia de 2 mil 589 personas, ya que 21 mil una personas arribaron y 23 mil 590 partieron de la Ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa Argüello