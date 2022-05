Los Antibióticos no Funcionan Para Combatir Hepatitis Infantil: Médicos

* Tampoco hay un Tratamiento Específico.

Tapachula, Chiapas; 19 de mayo del 2022.- Ante la alerta mundial por los recientes casos de una nueva variante de hepatitis infantil que ya ha cobrado víctimas, Jorge de Los Reyes Herrera, de la asociación de Médicos Generales Capítulo Chiapas, precisó que para esa mortal enfermedad no funcionan los antibióticos conocidos y tampoco tiene un tratamiento específico.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que por ello es muy importante que la población no se automedique y que, ante cualquier sospecha, acuda a la unidad de salud más cercana, porque ya hay un boletín epidemiológico para todas las unidades en torno a ello.

Comentó que la hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado que aporta sintomatología muy variada y viral. Afecta normalmente a los niños, y la tipo «A» se le asocia CON el consumo de alimentos contaminados. Las otras (B, C, D, y E), pueden tener otras causas de transmisión, como la vía sexual, sanguínea o el contacto con un enfermo.

Se presenta, generalmente, con dolor abdominal, puede haber náuseas, vómito, como hay una elevación de las bilirrubinas que se producen a nivel hepático, la orina se va a concentrar y se va a volver muy oscura. Mientras que las heces son de color blancas. En algunos casos, puede haber un poco de fiebre y debilidad muscular y falta de apetito.

Recalcó que hay tener como ejemplo lo ocurrido con la pandemia del Covid-19 y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con las enfermedades infectocontagiosas, donde las medidas sanitarias preventivas son muy importantes.

«Es decir, si nosotros mantenemos esas medidas de lavado frecuente de nuestras manos, la desinfección de los alimentos y el consumo de comida bien preparada, estamos ya combatiendo la enfermedad. Eso no solo nos va a proteger contra la hepatitis o Covid, sino también de las gastrointestinales, las respiratorias y el catarro común», apuntó.,

Abundó que la falta de higiene va a ser la responsable de la hepatitis, parasitosis, de los problemas gastrointestinales, salmonela, entre muchas otras.

En el caso de los niños, que son los vulnerables al contagio, recomendó que lleven su agua purificada, sus alimentos bien preparados en el domicilio, y mantener las mismas medidas utilizadas para evitar contraer el Covid.

Reconoció que hay algunos estudios en el mundo que apuntan que la variante Omicron pudiera tener alguna relación con la nueva hepatitis, pero que todavía no hay información precisa.

Algunas publicaciones señalan que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, “el evento fue notificado por primera vez el 5 de abril de 2022 por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Reino Unido, sobre la ocurrencia de 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños pequeños previamente sanos (entre 11 meses a cinco años).

Hasta la fecha se han notificado 348 casos probables en 21 países, incluyendo 26 niños que requirieron trasplante hepático. EL ORBE / JC