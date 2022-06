Puestos de Gastronomía Extranjera Desplazan a los Comercios Locales

Principalmente de Comida Haitiana.

Tapachula, Chiapas; 03 de Junio del 2022.- Los gigantescos éxodos de indocumentados ha traído consigo no solo inseguridad por los delincuentes que se infiltran con ellos, sino también conductas agresivas, además de la gastronomía y cultura diferente, al grado de que en los municipios de la frontera sur, la comida extranjera está desplazando a la chiapaneca y ya puso en riesgo de desaparecer al tamal de chipilín, los tacos y el caldo de cocido.

Martina Velásquez Pérez, participante de Segunda Muestra Gastronómica celebrada en esta Ciudad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en la Ciudad ya hay presencia de otros tipos de comidas, como el caso de las originarias de Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Marruecos, China, entre otras.

En cuanto el crecimiento de todo ello, dijo «bastante bien, porque sabemos que el hermanamiento es muy importante en estos momentos de pandemia y en esos tiempos de crisis que se viven en Tapachula».

Consideró que la mayor influencia hasta ahora ha sido la gastronomía, «porque es básica, es la sobrevivencia, si te vas a la octava, nada más ahí te vas a encontrar con que hay comida marroquí, pupusas salvadoreñas, que muchos ya tienen repartos a domicilio, y eso te muestra del poder que tienen».

Dejó en claro que hay comunidades que quieren permanecer en el país por la situación que vivan o por la que estén pasando en sus naciones, y quieren comer lo de su origen, «tan es así, que Haití trae su propia gastronomía, y es muy rica, no la hemos sabido tal vez hermanar, porque no hemos logrado tal vez conectarnos, igual aquí en Tapachula encontramos rusos, yo he visto familias de rusos viviendo en esta región».

Comentó también que «se va ampliando nuestra riqueza, no solo ver el lado desagradable de lo que es la migración, sino también lo que implica conocer la gastronomía, el baile, música, arte, escritura, son muchas facetas las que podemos explotar y conocer».

Al preguntarle sobre el crecimiento de ese tipo de negocios en la localidad, señaló que no sabría decir la cifra exacta, «pero ubicó la décima, ahí he contado tal vez unos 50 de Haití, nada más ahí. Venden más que nosotros que estamos haciendo la lucha cada día. Yo creo que son alrededor de más de 100 gentes». EL ORBE / JC