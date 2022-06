Se Disparan Casos de Enfermedades Gastrointestinales en el ISSSTE Tapachula

*Debido al Consumo de Alimentos en Mal Estado.

Tapachula, Chiapas; 03 de Junio del 2022.- «Al menos ocho de cada 15 pacientes que acuden actualmente al hospital del ISSSTE en la localidad, son por enfermedades gastrointestinales», reveló Moisés Valencia Moreno, coordinador de Enseñanza e Investigación de esa dependencia.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que también hay un aumento en los casos de enfermedades respiratorias, debido a los cambios climáticos ocurridos en el último mes, ya que hay descensos considerables en las temperaturas y gran humedad derivada de intensas lluvias.

Por ese motivo, la Secretaría de Salud recomienda evitar exponerse a esos cambios bruscos, no salir del domicilio en el momento de las lluvias y, si por necesidad alguien es presa del torrencial, al llegar a casa debe bañarse, secarse de inmediato e hidratarse, dijo.

Agregó que las alteraciones en la garganta son frecuentes, lo que puede provocar faringitis, laringitis y los resfriados comunes.

Aunque una afección de garganta puede aparecer durante todo el año, dijo que eso sucede especialmente en los meses más fríos o cuando hay lluvias frecuentes acompañadas de temperaturas bajas. Incluso, mencionó que hasta los alimentos lo resienten, ya que tienden a descomponerse muy rápido.

Respecto al contagio del Coronavirus que podría verse favorecido en esta temporada, indicó que en este caso, lo que hay que hacer es seguir atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, como el uso del cubrebocas y el gel, no acudir a lugares muy concurridos, la sana distancia, el lavado de manos, no consumir alimentos preparados en la calle, entre otras prudencias.

En el ISSSTE local, aseguró, de momento no han tenido casos de Covid-19, y cuando hay alguna sospecha los han mandado a hacerse la prueba, pero han resultado negativos. EL ORBE / Nelson Bautista