En Pésimas Condiciones la Octava Norte, Conductores en Riesgo de Sufrir Accidentes

Tapachula, Chiapas; 07 de Junio del 2022.- La octava avenida Norte, una de las de mayor tránsito en la ciudad, está en pésimas condiciones desde la 17 poniente, hasta llegar al hospital Cofat, y por sus malas condiciones es un problema grandísimo para los transportistas y para los automovilistas en general.

Lo anterior lo dio a conocer, Gilberto Aguilar Hernández, chofer del servicio público, quien dijo que tiene necesidad de transitar continuamente por esa arteria y quien por supuesto ha sufrido los problemas que genera el que esté llena de hoyancos y baches.

Entrevistado por el rotativo EL ORBE, comentó que los dueños de vehículos tienen severas pérdidas económicas cuando sus unidades sufren descomposturas al caer en los tremendos cráteres que hay en esa avenida, ya que tanto la mano de obra como las refacciones son carísimas.

Asimismo, que por ir librando los baches, están en la posibilidad de generar accidentes, porque a veces cuando ven ya muy grande el problema, giran a los lados y ahí es cuando pueden producir accidentes por lo rápido del movimiento.

Agregó que no entiende por qué las autoridades no arreglan esa avenida, cuando que es de mucho tránsito porque por ahí pasan todos los que vienen al centro de la ciudad, procedentes de las distintas comunidades rurales que están ubicadas en la zona media y en alta del municipio.

Agregó que hace poco hubo la visita de autoridades estatales y federales por ese rumbo, y para que no se dieran cuenta del mal estado de la avenida, la autoridad mandó a aplicar arena y grava pero de manera superficial, y como consecuencia, las lluvias torrenciales lavaron todos esos escombros que pusieron y los hoyancos volvieron a aparecer.

«No se vale que traten de engañar al pueblo tapando esos hoyos de manera momentánea, porque saben perfectamente que deberían de ser trabajos duraderos», acotó. EL ORBE / Nelson Bautista