En Tapachula los Migrantes Tienen más Derechos que las Mexicanas

+ Señala Asociación de Mujeres Empresarias.

Tapachula, Chiapas; 10 de julio del 2022.- «El éxodo extranjero ha rebasado todos los límites en cuanto a lo que se les puede brindar a los indocumentados, ya que no se respetan las leyes genera inconformidad entre los habitantes de Tapachula, porque pareciera que los migrantes tienen más derecho que los mexicanos», dijo, Daniela García Robledo, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme),

En entrevista para el rotativo EL ORBE aseguró que las autoridades han dejado hacer a los migrantes lo que ellos quieren, y por eso han rebasado los límites, «ya que en un país que no les corresponde exigen sus derechos, pero con violencia. Lamentablemente las dependencias han sido tibias y no aplican el estado de derecho».

Agregó que en el asunto de los migrantes podría haber «negocio redondo», ya que anteriormente eran de 10, 20 y hasta 30 personas las que ingresaban al país, de la mano de los traficantes de seres humanos (llamados popularmente polleros), «pero es tan lucrativo que ahora son miles a los que trasladan a este país, en detrimento de la paz y la tranquilidad de la población, la que se ve afectada en todos los sentidos».

Añadió que la presencia de tantos extranjeros que han ingresado de manera irregular a territorio nacional, «genera inseguridad, ya que hay el temor de que en cualquier parte, ahora en pleno centro de la ciudad, la población sea víctima de un asalto, y lo peor es que, aunque se denuncien los hechos y se presenten pruebas, de nada sirve ya que estas nunca prosperan».

Lamentó en la forma en que se está dando la situación de los migrantes n Tapachula «la cual definitivamente ha rebasado a las autoridades, porque jamás se previó en que, al darles facilidades para su ingreso, también se debió haber pensado en la población mexicana, que es la que ha resultado afectada». EL ORBE / Nelson Bautista