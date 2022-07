Denuncian Venta Clandestina de Bebidas Alcohólicas en Colonias de Tapachula

*Población Exige Sancionar a los Propietarios.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2022.- Vecinos de la colonia Pobres Unidos, ubicada al sur de la Ciudad, denunciaron que un particular están vendiendo bebidas alcohólicas de manera clandestina a todas horas del día, provocando que un gran número de borrachos haga continuos escándalos, además de que hacen sus necesidades en la calle o en las áreas verdes, sin que nadie les diga nada.

Ángel Oseguera Macías, en voz de un grupo de vecinos afectados, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que las borracheras no son solamente en sábado y domingo, sino todos los días de la semana, causando una gran molestia, porque además de la inseguridad que se desprende de este caso, en las noches no dejan conciliar el sueño a los habitantes.

Manifestó que cuando hay juegos en la cancha de futbol, se acercan algunas jovencitas para ver los partidos, pero resulta que los borrachos se ponen a realizar sus necesidades en cualquier parte, incluso ante la vista de los asistentes y esa situación, dijo, ya se volvió insoportable.

Por eso pidió la intervención de las autoridades, para que se realicen operativos para sancionar a los propietarios de esos lugares clandestinos y de paso realizar acciones preventivas de seguridad.

Asimismo, se dirigió a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria para que tomen cartas en el asunto, pues en los lugares donde venden las bebidas embriagantes son casas particulares y por lo tanto, deben de ser clausurados y que les impongan sanciones que corresponden, EL ORBE / Nelson Bautista