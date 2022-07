Zozobra en el Comercio Establecido por Intenso Rebrote de Coronavirus

* ¡Aguas con la Quinta Ola de Covid!

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2022.- La Secretaría de Salud informó que en las últimas horas dieron positivo al Covid-19 otras 70 personas en la entidad, lo que representa un aumento de mil 300 por ciento en casos al día comparado con lo que sucedía el mes pasado, cuando se contabilizaba solo cinco cada 24 horas.

Ante ese panorama, Carlos Enrique Cinco Lau, presidente de la Asociación de Emprendedores del Soconusco, dijo en entrevista para Periódico EL ORBE, que el repunte del contagio es una amenaza real, ya se sabe de muchos casos en México, incluso en Chiapas, por lo que hay preocupación entre los comerciantes de Tapachula, quienes fueron golpeados severamente al inicio de la pandemia por esta quinta ola del Covid-19.

Hay zozobra porque se han dado cuenta que «entre los propios comerciantes y entre la sociedad en general, ha habido demasiada confianza y se han relajado peligrosamente, al olvidarse de los protocolos preventivos sanitarios, como si no estuviera latente el contagio», indicó.

Agregó que, si bien es cierto que al estar la mayoría vacunados, se cree que con eso son inmunes y basta para detener cualquier posibilidad de contagio, sin embargo, consideró que se debe continuar con el protocolo, principalmente el uso de cubrebocas, la sana distancia, la utilización de gel, lavarse las manos a cada rato, y no asistir a reuniones donde hay conglomeraciones.

De acuerdo a los pronósticos, dijo, esta nueva ola de contagios es más peligrosa que las anteriores, porque se propaga con facilidad y por lo mismo se necesita que la población esté preparada o que debidamente protegida para no ser presa de la letal enfermedad.

En ese sentido, pidió a los comerciantes en general a que vuelvan a aplicar todas las medidas sanitarias preventivas, porque ya tienen la experiencia que al inicio de esta pandemia, el 35 por ciento de locales tuvieron que ser cerrados ante el avance del Coronavirus, y que esto no debe volverse a presentar porque entonces sí, el cierre podría ser mayor por la afectación del contagio.

Por último, sostuvo que el daño sufrido por los comerciantes fue severo, al grado de que unos cerraron en definitiva, pero los que quedaron a duras penas pudieron continuar. EL ORBE / Nelson Bautista