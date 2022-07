Se Registra Motín en la Estación Migratoria “Siglo XXI” de Tapachula

* Venezolanos Realizaron Destrozos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2022.- Elementos de la Policía Federal y de otras corporaciones policíacas tuvieron que intervenir para restablecer el orden en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la Ciudad, luego de que alrededor de medio centenar de indocumentados de origen venezolano, en su mayoría, encabezaron un motín en las instalaciones, a donde habían sido remitidos horas antes.

Las primeras versiones señalan que en la manifestación violenta hubo infinidad de destrozos en ese lugar, así como la quema de colchonetas y otros objetos, aunque no se reportaron lesionados ni víctimas mortales.

Los hechos se desarrollaron en la madrugada de este viernes. Ese grupo había llegado con otros extranjeros asegurados en un operativo realizado en las inmediaciones de las oficinas migratorias ubicado en el municipio de Huixtla, hasta donde habían arribado luego de caminar unos 60 kilómetros desde Tapachula, en busca de ser atendidos en su solicitud de documentos.

Se cree que los migrantes no obtendrían sus papeles y, en lugar de ello, serían investigados para saber si no tenían órdenes de localización o aprehensión en sus países de origen, y serían deportados, por lo que se molestaron y buscaron una forma de huir de ahí.

Mientras la protesta ocurría, según algunos familiares de otros detenidos en ese lugar, centenares de migrantes gritaban desesperados porque temían por sus vidas y los portones se mantuvieron cerrados y resguardados.

De acuerdo a la misma versión de varios de los rijosos, apenas tiene una semana de que ingresaron de manera irregular a territorio mexicano por caminos de extravío y llegado a Tapachula, donde exigían que se les atendiera de inmediato, pero que decidieron marchar por la lentitud administrativa de las autoridades.

Mientras que otros indicaron a EL ORBE que en esa Estación Migratoria hay sobrecupo, no se respetan los protocolos sanitarios para evitar los contagios del mortal virus del Covid-19, pésima y escasa alimentación, está todo sucio y que hay un grupo de civiles que ofrecen sus servicios en materia de derecho para ampararlos y dejarlos en libertad de inmediato, pero que sus honorarios son muy altos.

Desconocen si funcionarios y agentes de esa dependencia federal pudieran tener alguna relación con esas actividades, señalaron, pero han sabido que muchos detenidos son dejados en libertad en las madrugadas, además de que tampoco saben quién es el que lleva el control de la «tiendita» interna. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello