Pueblos Indígenas de México Siguen Viviendo en la Marginación: UPOCIA

*Sobre Todo en Materia de Salud y Educación.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2022.- «En territorio nacional hemos podido detectar que hay necesidades en los rubros de vivienda, salud, y educación. En esto nos enfocamos para que se atienda la demanda de la población, y se eliminen esos rezagos», señaló, Mario Javier Ortiz Tovilla, presidente nacional de la Unión de Pueblos Originarios de Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, durante una gira de trabajo que hizo este viernes por Tapachula, manifestó que, en el caso de la salud, han recibido muchas denuncias en el sentido de que hay grupos marginados, y puso como ejemplo que en el municipio de Ocosingo hay comunidades donde ni siquiera tienen clínicas rurales, y para asistir a una consulta tienen que disponer de unas ocho horas de camino.

Además, en las comunidades en donde existen clínicas no hay doctores para que los atiendan, y en otros casos, aunque haya médicos no hay medicamentos «y eso es un cuento de nunca acabar, que solo demuestra el enorme rezago que hay en el sector salud en muchos pueblos», señaló.

Mientras que en el tema de la educación, comentó que en algunas regiones están construidas escuelas, pero igual, los profesores no acuden a dar clases, y esto es signo de marginación. «Lo peor es que hay municipios donde no tienen escuelas, en donde los niños y jóvenes no pueden recibir clases».

Por otro lado, dijo que los Gobiernos no le han dado la debida atención a los pueblos indígenas, y eso hace que carezcan de todo y consecuentemente, se han ido acabando los usos y costumbres que los regían, y perdiendo las lenguas, como el grupo Mam del Soconusco, donde se redujo el 80 por ciento el uso esa forma de comunicación,

Debido a la marginación en que asegura se vive en varias comunidades indígenas y por las necesidades económicas, ha provocado que el 20 por ciento de jóvenes tuvieran que migrar hacia los Estados Unidos, quienes van en busca de mejores condiciones de vida.

Finalmente, dio a conocer que el Gobierno Estatal les dotó de 266 viviendas a personas afectadas por el huracán Stan, del 2005, así como la escrituración de casas para dar certidumbre. EL ORBE / Nelson Bautista