Contrabando de Ganado Desde Guatemala Pone en Riesgo la Salud de los Consumidores

* Ingresan por el Río Suchiate 20 Reses al Día.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio del 2022.- «Unas 20 reses podrían estar entrando de manera ilegal a Chiapas desde Guatemala, una actividad delictiva e impune que no solo representa una competencia desleal, sino que también pone en riesgo la salud y la propia vida de los consumidores, quienes desconocen la procedencia y calidad de lo que están comprando», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, José Andrés Ruiz Romero, presidente de los Tablajeros de Tapachula.

En ese país centroamericano, recalcó, hay poca demanda de ese producto por diversos factores, incluso que casi no existen los tacos en calles o en restaurantes, siendo eso una baja considerable en el consumo.

Asimismo, se sospecha que mucho de ese ganado llega a territorio nacional robado o enfermo, y por ello les urge deshacerse de ellos, pero los cuerpos policíacos y las dependencias encargadas de cuidar que eso no ocurra, «no se percatan de ello, nunca».

Derivado de eso y por la peor crisis económica que está viviendo México en la actualidad, los ganaderos que abastecen los mercados en Chiapas tuvieron que subir el precio de las reses hasta en un 50 por ciento, y con ese incremento, el negocio dejó de serlo y en algunos casos los comerciantes han tenido que cerrar sus locales, porque las familias ya no pueden comprar un kilogramo de carne y tienen que comer para lo que alcance

Apenas hace unos dos meses compraban la carne a razón de 145 Pesos el kilogramo, sostuvo, pero los ganaderos subieron los precios y ahora esa misma cantidad cuesta 152 Pesos, por lo que se convierte en una cadena de comercialización en la que todos le tienen que aumentar.

Ante esa situación, los tablajeros locales prefieren comprar reses a ganaderos de Guadalajara, Querétaro o de otras partes del país, porque es más barato. “Aquí en la región, por una vaquita rascuache se dejan pedir de 20 a 25 mil pesos, y así este negocio ya no da para más”, puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista