En Zafarrancho Terminan Elecciones Distritales de Morena en Municipios de Chiapas

* Hubo Enfrentamientos, Destrozos de Urnas, Además de la Quema de Boletas.

Tapachula, Chiapas; 30 de julio del 2022.- La elección interna del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el proceso democrático celebrado este sábado en todo el país para determinar quiénes serán sus consejeros distritales, en el caso de varios municipios de Chiapas, concluyó en zafarrancho.

Hubo acusaciones de todo tipo, incluyendo acarreos, compra de votos y la participación de líderes del transporte y de servidores federales para la promoción.

En el caso del Distrito XIII con sede en el municipio de Huehuetán, desde las primeras horas del día, ya había miles de personas en el parque central en espera de que abrieran las casillas para poder emitir el sufragio.

Ahí se encontraron grupos antagónicos del mismo partido político, quienes trataban afanosamente de apoyar a sus candidatos lo más ponto posible y por ello empezaron los empujones e insultos entre unos y otros, pero un par de horas después, ya se vislumbraba que una planilla llevaba ventaja sobre la otra, y eso motivó que las discusiones subieran de tono hasta que comenzaron los golpes entre los simpatizantes.

Se dieron con todo y esta vez no hubo desigualdad de género, es decir, se liaron hombres contra hombres, mujeres con personas de su mismo sexo y de manera mixta, sin que haya un recuento oficial de los lesionados.

Poco después, esos actos violentos aumentaron y por ello las personas huían despavoridas por todos lados para evitar ser víctimas de las agresiones. Repentinamente un grupo de agresores empezó a realizar destrozos de todo lo que se encontraron a su paso y quemaron urnas y boletas, por lo que los directivos de la mesa de representantes decidieron por suspender las elecciones en ese lugar, porque no había los requisitos mínimos de seguridad para la población.

Mientras que, en Tapachula, miles de votantes llegaron desde un día antes a los lugares en donde se instalarían las casillas y realizaron gigantescas filas para ser los primeros en emitir sus votos, porque se preveía que las boletas serían insuficientes

A pesar de que, como toda elección, cada quien llevaba en mente apoyar a sus candidatos y se gritaban unos a otros, se había mantenido el orden y los organizados sacaron a uno que otro ex funcionario municipal que, según los presentes, trataba desviar al voto a quien años atrás fue su patrona.

Sin embargo, al medio día se hicieron presentes los «hombres de negro», quienes iban vestidos todos por igual de ese color. Se dispersaron, agredieron a golpes a las personas y buscaban quemar las urnas y boletas, aunque no se esperaban que muy cerca de ahí estaban concentrados decenas de policías de diversas corporaciones y de la Guardia Nacional, y de inmediato actuaron en defensa de los miles que se dieron cita en el parque Bicentenario.

Por lo mismo, los enviados para tratar de generar ingobernabilidad en Chiapas, huyeron por varis rutas de escape para evitar ser apresados, aunque sus rasgos físicos fueron grabados por las cámaras de seguridad y se espera que se les finquen responsabilidades en las próximas horas.

Como no lograron su cometido y alguien quedará de nuevo sumido en la frustración en su fugaz sueño político, la elección de consejero prosiguió, pero esta vez resguardado por policías. Se tenía programado concluir a las 17:00 horas, pero a esa hora todavía estaba formada demasiada gente y por lo mismo los representantes acoraron que siguiera un par de horas más,

Al final abrieron las urnas, se hizo el escrutinio de los sufragios, se firmaron las actas con los resultados preliminares, se sellaron nuevamente y se trasladaron a resguardo. Se cree que este mismo domingo ya se podían conocer datos oficiales de lo ocurrido. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello