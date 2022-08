Registran 39 Decesos por Covid en Tapachula Durante 2022

* Afirma Dirección de Panteones.

Tapachula, Chiapas; 02 de Agosto del 2022.- Gracias a la aplicación de la vacuna, los decesos por Covid-19 han disminuido considerablemente en los últimos seis meses, de acuerdo a las estadísticas que se llevan en los cementerios Jardín y Municipal, ambos administrados por el Ayuntamiento.

En entrevista con EL ORBE, Saúl Escobar Borrayes, director de Panteones del Gobierno local, informó que en Enero de este año, hubo 22 decesos por Coronavirus, luego 7 en el mes de Febrero, y así fue bajando, hasta hacer un global de 39.

A la par de la baja de decesos por la pandemia, detalló que también los fallecimientos por causas generales disminuyeron de manera drástica, ya que en estos primeros siete meses del año hubo un total de 560, cuando que en años anterior era el doble o mucho más.

La aplicación de las vacunas a la población, dijo, hizo que disminuyeran en gran número los decesos por este virus. Incluso, en el caso de los que se han contagiado no obstante estar ya vacunados, la inoculación les ha ayudado muchísimo, pues los efectos de la enfermedad -según su versión- no son tan severos como al principio, además de que son más controlables.

Añadió que lo más acertado en estos momentos de cambios bruscos de temperaturas (llueve y al rato ya hay calor), es que se protejan y no se expongan, porque la tos y la gripe por estos están a la orden del día.

Asimismo, sugirió que la población no debe confiarse, y por lo tanto, continuar con las medidas de prevención impulsadas por la Secretaría de Salud, como el uso del cubrebocas, la utilización de gel, guardar la sana distancia, no acudir a reuniones conglomeradas o en salas cerradas, entre otras. EL ORBE / Nelson Bautista